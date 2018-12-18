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Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.12.2018 09:55 | Son Güncelleme

Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'na göre, Türkiye'nin en büyük şirketleri Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi oldu. Kerevitaş, Odeon Turizm, Gram Altın Pazarlama Sanayi "Cirosunu En Çok Artıran Şirketler", Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Enka İnşaat "En Çok Kar Eden Şirketler", Lila Group, Kerevitaş ve Namet Gıda ise "İhracatını En Çok Artıran Şirketler" olarak belirlendi.

Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" belli oldu

Capital dergisi tarafından Vodafone'un ana sponsorluğunda bu yıl 21’inci kez düzenlenen "Capital500-Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması"nın sonuçları, İstanbul’da düzenlenen törenle açıklandı.

Araştırma kapsamında ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere, 9 kategoride 23 ödül verildi.

Araştırmada, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Buna göre, sırasıyla Tüpraş, THY ve Petrol Ofisi "Türkiye'nin En Büyük Şirketleri" olurken, "Cirosunu En Fazla Artıran Şirketler" Kerevitaş, Odeon Turizm ve Gram Altın Pazarlama Sanayi olarak belirlendi.

Araştırmada "En Çok Kar Eden Şirketler" Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Enka İnşaat olurken, "İhracatını En Fazla Artıran Şirketler" kategorisinde Lila Group, Kerevitaş ve Namet Gıda ilk 3 sırayı paylaştı.
Ford Otosan, Toyota Otomotiv ve Arçelik’in "En Çok İhracat Yapan Şirketler" olduğu araştırmaya göre, "Çalışan Sayısını En Fazla Artıran Şirketler" Lila Kağıt, Borusan Makine ve IATI Turizm olarak belirlendi. "En Fazla Çalışanı Olan Şirketler" kategorisinde BİM Birleşik Mağazalar, RC Rönesans İnşaat, LC Waikiki Mağazacılık ilk 3 sırayı aldı.

'CAPİTAL500 ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİNE ULAŞMASINA VESİLE OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, önemli ödüllerin sahiplerine ulaşmasına destek vermekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Dijitalleşme ile hayatların değiştiğini ve Vodafone olarak bu yeni dünyayı çok heyecan verici bulduklarını belirten Deegan, şunları kaydetti:
"Vodafone olarak, dijitalleşme yarışında işletmelerin ‘yarının kazananları’ arasında yerlerini alabilmeleri için çalışıyoruz. İşletmelerin dijital iş ortağı olarak tüm ihtiyaçlarında, uçtan uca çözümlerimizle yanlarında yer alıyoruz. Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla, işletmelere rekabette bir adım öne çıkmalarını sağlayacak çözümler sunmaya önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Bu kapsamda, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine sundukları katkı ve dijitalleşmesinde üstlendikleri lokomotif rolleri nedeniyle Türk iş dünyası için kaynağı olan Capital500 ödüllerinin sahiplerine ulaşmasına vesile olmaktan gurur duyuyor, ödül alan tüm şirketleri tebrik ediyoruz."

'BU YILI 74 MİLYON YOLCUYLA KAPATACAĞIZ'

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da ödüle layık görülmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, başarının sadece rakamlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda marka bilinirliği ve güvenilirliğinin de önem taşıdığını vurguladı.

Aycı, "Bir başka gururum da, 2018 yılında hem yolcu hem de kargo tarafında çift haneli büyümelere imza atmamızdan dolayı... Bu anlamda ilk 9 ayda karımızı şu anda dolar bazında 750 milyon dolara taşıyıp 3 kat arttırdığımız için de ayrıca mutluyum. Bu yılı 74 milyon yolcuyla kapatacağız. Ülkemizin nüfus sayısından fazla bir yılda yolcu taşıma hedefimiz var. Az kaldı, ona doğru da geliyoruz. Yeni havalimanımızla birlikte 80 milyonu da aşacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca ise KoçDiigital ile Türkiye'de analitik ve nesnelerin interneti konusunda bir mükemmeliyet merkezi kurmak üzere yola çıktıklarını söyledi.
Bunun için de danışmanlık firmalarından Boston Consulting Group (BGG) ile iş birliği yaptıklarını anımsatan Akarca, "Şu anda 4 ay önce kurduğumuz şirketimiz, AB'de 2 tane Ar-Ge projesinde büyük bir rol alıyor ve aynı zamanda 4 ödül kazandı, 8 tane doktoralı arkadaşımız şirketle birebir çalışıyor. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz; Türkiye'nin şirketlerinin dijital dönüşümünü sağlamak, daha verimli olmalarını sağlamak ve dünya çapında iddialı projeler yapmak üzere yola çıktık." diye konuştu. KAYNAK:AA

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Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) THY namet ihracat ciro

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