Capital dergisi tarafından Vodafone'un ana sponsorluğunda bu yıl 21’inci kez düzenlenen "Capital500-Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması"nın sonuçları, İstanbul’da düzenlenen törenle açıklandı. Araştırma kapsamında ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere, 9 kategoride 23 ödül verildi. Araştırmada, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Buna göre, sırasıyla Tüpraş, THY ve Petrol Ofisi "Türkiye'nin En Büyük Şirketleri" olurken, "Cirosunu En Fazla Artıran Şirketler" Kerevitaş, Odeon Turizm ve Gram Altın Pazarlama Sanayi olarak belirlendi. Araştırmada "En Çok Kar Eden Şirketler" Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Enka İnşaat olurken, "İhracatını En Fazla Artıran Şirketler" kategorisinde Lila Group, Kerevitaş ve Namet Gıda ilk 3 sırayı paylaştı.

Ford Otosan, Toyota Otomotiv ve Arçelik’in "En Çok İhracat Yapan Şirketler" olduğu araştırmaya göre, "Çalışan Sayısını En Fazla Artıran Şirketler" Lila Kağıt, Borusan Makine ve IATI Turizm olarak belirlendi. "En Fazla Çalışanı Olan Şirketler" kategorisinde BİM Birleşik Mağazalar, RC Rönesans İnşaat, LC Waikiki Mağazacılık ilk 3 sırayı aldı.

'CAPİTAL500 ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİNE ULAŞMASINA VESİLE OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ' Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, önemli ödüllerin sahiplerine ulaşmasına destek vermekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Dijitalleşme ile hayatların değiştiğini ve Vodafone olarak bu yeni dünyayı çok heyecan verici bulduklarını belirten Deegan, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, dijitalleşme yarışında işletmelerin ‘yarının kazananları’ arasında yerlerini alabilmeleri için çalışıyoruz. İşletmelerin dijital iş ortağı olarak tüm ihtiyaçlarında, uçtan uca çözümlerimizle yanlarında yer alıyoruz. Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla, işletmelere rekabette bir adım öne çıkmalarını sağlayacak çözümler sunmaya önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Bu kapsamda, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine sundukları katkı ve dijitalleşmesinde üstlendikleri lokomotif rolleri nedeniyle Türk iş dünyası için kaynağı olan Capital500 ödüllerinin sahiplerine ulaşmasına vesile olmaktan gurur duyuyor, ödül alan tüm şirketleri tebrik ediyoruz."