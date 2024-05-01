1 Mayıs’a özel maaş zammı! O ilde belediye çalışanları için ek protokol imzalandı: En düşük aylık 22 bin TL’den 28 bin liraya yükseldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş şubesi arasında toplu iş sözleşmesinin bitimine 8 ay kala belediye, işçilerin maaşlarında iyileştirmeye gitme kararı verdi. Sendikayla yapılan görüşme sonunda yapılan ek protokol ile kadrolu işçilerin ve Akbel şirketi işçisinin maaşlarına zam yapıldı. Zamla en düşük şirket işçisi maaşı 28 bin liraya, kadrolu işçi maaşı 35 bin liraya yükselirken, ek protokolün imza töreni ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yapıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen imza töreninde işçiler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’i alkışlarla karşıladı. Törende konuşan Görgel, 31 Mart seçimleri öncesi işçilerle yaptıkları toplantıda 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ı ayağa kaldırmak için birbirlerine söz verdiklerini, bunun dışında kendisinin işçilerin çalışma şartlarını iyileştirme sözü verdiğini de söyledi.

Fırat Görgel, “Beraber şehrimize yapacaklarımızı istişare etmiştik. Allah'a şükürler olsun. O günkü hayallerimizi, bugün uygulama fırsatı yakaladık. Sizlerin de desteğiyle siz arkadaşlarımızın da gayretiyle Allah'a şükürler olsun, bu memlekete hizmet edeceğiz. Tabii o gün vermiş olduğumuz başka sözler de vardı. Sizlerle beraber bu şehri kalkındırırken sizlerin de daha iyi koşullarda yaşaması, daha iyi şartlarda ailelerinizle beraber hayat sürmeniz için bizler elimizden geleni yapacağımıza dair sözlerimizi ifade etmiştik. Bugün bunların ilk aşamasını, ilk adımını inşallah beraberce sendikamızla beraber atacağız. Tabii ki bu yeterli mi, yeterli değil. Allah nasip ederse dönem dönem bu iyileştirmeleri yapacağızö ifadelerini kullandı.

"BU İLK ADIM"

Görgel, belediye kaynak ürettikçe bu adımların süreceğini belirterek, “Bu ilk adım arkadaşlar onu söyleyeyim. Allah nasip ederse biz belediyemize kaynak ürettikçe bu adımlarımızı dönem dönem yapacağız. İlk adımda Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ'de çalışan şirket işçisi arkadaşlarımızın, bekar olarak çalışan arkadaşımızın en düşük maaşını bu ay itibarıyla 28 bine çıkarıyoruz. Yine büyükşehirde çalışan kadrolu işçi maaşını da yeni sözleşmemizle bekar olan için söylüyorum, zaten bekar olan da bir kişi varmış, 35 bine çıkartıyoruz. Genelde 37 bin-40 bin civarı bir maaşa tekabül edecek inşallah. Bu şekilde iyileştirmelerimize başlıyoruz. Allah nasip ederse her dönem diğer belediyelerden biraz daha fazla vererek o standardı yükseltmeye çalışacağız” dedi.

Konuşmanın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ arasında ek protokolün imzaları atıldı. (DHA)







