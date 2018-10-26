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Türkiye'nin en büyük çimento üreticisine Tayvanlılar ortak oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.10.2018 10:12 | Son Güncelleme

Taiwan Cement Corporation, Türkiye'nin en büyük çimento üreticisi konumundakİ OYAK Çimento'nun yüzde 40 hissesini yaklaşık 640 milyon dolara devralacak.

Türkiye'nin en büyük çimento üreticisine Tayvanlılar ortak oldu

OYAK ve Uzak Doğulu çimento üreticisi Taiwan Cement Corporation (TCC) çimento sektöründe ortaklık kurma kararı alırken; taraflar arasında mutabık kalınan anlaşmaya göre OYAK Çimento'nun yüzde 40 hissesi yaklaşık 640 milyon dolar bedelle TCC'ye devredilecek.

OYAK Çimento bünyesinde Aslan Çimento, Adana Çimento, Bolu Çimento, Mardin Çimento , Ünye Çimento, Denizli Çimento ve OYAK Beton Sanayi bulunuyor.

OYAK Çimento'nun iştirakleri tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük çimento üreticisi konumundaki OYAK ve Uzak Doğu'nun önde gelen çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation'ın uluslararası çimento pazarında güçlerini birleştirmek amacıyla ortaklık kurmaya karar verdiği belirtildi.

OYAK ile TCC arasında mutabık kalınan anlaşmaya göre; OYAK'ın yüzde 100 sahibi olduğu OYAK Çimento hisselerinin toplam 1.6 milyar dolar değer üzerinden yüzde 60'ının OYAK'ta kalması ve kalan yüzde 40'ının yaklaşsık 640 milyon dolar TCC'ye devredilmesi kararlaştırıldı. KAYNAK:REUTERS

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