Türkiye'nin en iyi işverenleri belli oldu

Düzenlenen törenle sahiplerini bulan ödül törenine iş dünyasından çok sayıda isim katılım gösterdi. En iyi işverenlerinin açıklandığı listede, “20-50 Best Small Workplaces” kategorisinde Udemy birinci sırada yer aldı. İkinci Vector Barkod ve Bilgi Teknolojileri olurken, üçüncü sıraya Inspark, dördüncü sıraya Pixery yerleşti. 50-250 çalışan sayısı kategorisinde birinciliği Gittigidiyor/eBay ipi göğüslerken, ikinci Magna Gümrük Müşavirliği, üçüncü Johnson Wax oldu. Dördüncü Borlease Otomotiv, beşinci Viessmann oldu. Altıncı sırada Adesso, yedinci sırada Paksoy Avukatlık yer aldı.

92 şirketin aday olduğu araştırmada çalışmada güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi beş Great Place to Work felsefesine ait boyut analiz edildi. Ayrıca insan yönetimi uygulamaları ve çalışanların değerlendirmeleri esas alındı. Ödüller, çalışan sayısına göre beş kategoride verildi.

KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN FARK YARATAN ŞİRKETLER

Magna Seating, Udemy ve Johnson Wax “Great Place to Work ForALL” ödülü aldı. “Best Workplaces for Woman” özel ödülünü Novartis, GittiGidiyor/eBay ve AstraZeneca İlaç aldı. EVP (Employee Value Proposition - Çalışan Değer Önermesi) özel ödülü Magna Gümrük Müşavirlik, Novartis ve GittiGidiyor/eBay şirketlerine verildi. 5. yıl Özel Ödülleri AbbVie ve GittiGidiyor/eBay tarafından alındı.

“Yaşam Boyu Öğrenme” özel ödülü Sahibinden.com, “İş-Yaşam Dengesi” özel ödülü Abbvie, “Diversity” özel ödülü GittiGidiyor/eBay, “İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm” özel ödülü Albaraka Türk Katılım Bankası ve Novartis taafından alındı. AstraZeneca ve MAPFRE “Toplumsal Paylaşım” özel ödülüne layık görülürken, Organik Kimya “Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği” özel ödülü almayı başardı.

Kuveyt Türk Katılım Bankası “Finans” Abbvie “Pharma”, Udemy “IT”, Magna Seating Türkiye “Üretim”, Viessmann ise “Ege’nin En İyi İşvereni” ödülünü aldı.

ŞİRKETLER GELECEĞE HAZIR MI?

Şirketleri dönüşüme ve geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını ifade eden Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Asıl yaptığımız şey güven algısını ölçümlemek. Yönetici-çalışan, çalışan-iş ve çalışanlara arasındaki ilişkilere bakarak güven algısına odaklanıyoruz. Bir de takım arkadaşlarıyla değerlendiriyoruz. Bu analiz o kadar detaylı çıkıyor ki 24 konuda raporlama yapabiliyoruz. Şirketleri kültürel dönüşüme hazırlamaya gayret ediyoruz. İnsanların dijitalleşme ile şirketlerinin ileride nerede olacağı yönünde endişeleri var. Bunun için fazla para harcamadan önce dinlemek, en iyi hazırlık. Çalışanları, yöneticileri tüm kalbinizle dinlemeniz, istişare becerilerini artırmanız gerekiyor. Tartışın. Sorunlar her zaman olabilir ama sorunu çözme kabiliyeti olması lazım. Türkiye’de maalesef şikâyet ve kıyaslama kültürü var. Sorumluluk almaya geldiğimiz zaman ne çalışanlar ne yöneticiler sorumluluk almak istiyor. Biz de bu yaklaşımı değiştiriyoruz. Türkiye’de kültürün en büyük sıkıntısı verilerle konuşulmaması. Great Place to Work 30 yıldır tüm süreçleri veriye döküyor. Finansal ve marketing KPI ile bağlu bir büyük veriden bahsediyoruz. Yöneticiler bunları gördüğünde finansal sonuçlarını yüzde 65-70 oranında etkilediğini görüyor. Böylece verilerle, danışmanlarımızla şirketlerin dönüşümüne destek oluyoruz” dedi.