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Türkiye'nin ilk otobüs firması Kamil Koç satılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.08.2019 15:38 | Son Güncelleme

Türkiye’de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç’a ilişkin önemli gelişme yaşandı.

Türkiye'nin ilk otobüs firması Kamil Koç satılıyor

1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group’a satılan Kamil Koç’un Flixmobiliy GMBG’ye devri için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruda, “Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.’nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması” açıklaması yer aldı.

TÜRKİYE'NİN İLK KARA YOLCU TAŞIMA ŞİRKETİ

1926 yılında kurulan Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. Türkiye'nin ilk kara yolu yolcu taşıma şirketi olarak 93 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Kâmil Koç toplam 67 il, 271 ilçede ve 861 bilet satış noktası bulunuyor. Firmanın ortalama bin 100 araçlık filosu bulunuyor. Şirket 2020'de bin 800 araçlık filoyla 30 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefliyor. Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. bugün Türkiye'nin en büyük 500 firması arasında yer alıyor.


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Kamil Koç satış

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