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  3. TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 09:00 | Son Güncelleme

  TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/12         10:00     Kapasite kullanım oranı 26/12         10:00     Reel kesim güven endeksi 27/12         10:00     Katı yakıtlar 27/12         10:00     Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA           TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 ARALIK PERŞEMBE --------------------------------------------------------------------------------------------------- Japonya         02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları Japonya         02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları Japonya         02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları Japonya         02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları ABD               15:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD               16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları ABD               16:30 Devam Eden Başvurular --------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 ARALIK CUMA --------------------------------------------------------------------------------------------------- Japonya         02:30 İşsizlik Oranı Japonya         02:50 Perakende Satışlar (Aylık) Japonya         02:50 Perakende Satislar (Yillik) Japonya         02:50 Sanayi Üretimi (Aylık) Japonya         02:50 Sanayi Üretimi (Yıllık) Çin                 04:30 Endüstriyel Kazanç (Yıllık) ABD              18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi ABD              19:00 DOE U.S.

TÜRKİYE
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26/12 10:00 Kapasite kullanım oranı
26/12 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/12 10:00 Katı yakıtlar
27/12 10:00 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
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DÜNYA TSİ
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26 ARALIK PERŞEMBE
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Japonya 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
Japonya 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
Japonya 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
Japonya 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden Başvurular
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27 ARALIK CUMA
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Japonya 02:30 İşsizlik Oranı
Japonya 02:50 Perakende Satışlar (Aylık)
Japonya 02:50 Perakende Satislar (Yillik)
Japonya 02:50 Sanayi Üretimi (Aylık)
Japonya 02:50 Sanayi Üretimi (Yıllık)
Çin 04:30 Endüstriyel Kazanç (Yıllık)
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 19:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 19:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 19:00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 19:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 19:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 19:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 19:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 19:00 DOE Distillate Ongorulen Talep
Almanya Perakende Satışlar (Aylık)
Almanya Perakende Satışlar (Yıllık)

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