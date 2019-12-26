TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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26/12 10:00 Kapasite kullanım oranı
26/12 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/12 10:00 Katı yakıtlar
27/12 10:00 Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi
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DÜNYA TSİ
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26 ARALIK PERŞEMBE
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Japonya 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
Japonya 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
Japonya 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
Japonya 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden Başvurular
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27 ARALIK CUMA
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Japonya 02:30 İşsizlik Oranı
Japonya 02:50 Perakende Satışlar (Aylık)
Japonya 02:50 Perakende Satislar (Yillik)
Japonya 02:50 Sanayi Üretimi (Aylık)
Japonya 02:50 Sanayi Üretimi (Yıllık)
Çin 04:30 Endüstriyel Kazanç (Yıllık)
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
ABD 19:00 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 19:00 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 19:00 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 19:00 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 19:00 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 19:00 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 19:00 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 19:00 DOE Distillate Ongorulen Talep
Almanya Perakende Satışlar (Aylık)
Almanya Perakende Satışlar (Yıllık)