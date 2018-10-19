Türklerden vize istemeyen ülkeler

İşte birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip vizesiz ülkeler...
Bu ülkelere kimlikle girilebilecek
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Moldova
90 gün vizesiz. (Pasaportsuz) Moldova'ya kimlikle seyahat dönemi başladı. Artık pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de ülkeye giriş yapabilirsiniz. Moldova ile birlikte pasaportsuz sadece kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 4'e çıktı. Moldova, Gürcistan, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
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Andorra
90 gün vizesiz
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Antigua ve Barbuda
180 gün vizesiz.
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Arjantin
90 gün vizesiz.
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Arnavutluk
90 gün vizesiz
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Azerbeycan
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Havalimanlarında 10 ABD Doları karşılığında 60 günlük vize alınabiliyor. Azerbeycan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 20 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.
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Bahamalar
90 gün vizesiz
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Bahreyn
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Bahreyn'e girişte ücretsiz olarak 15 günlük vizenizi alabiliyorsunuz. Vizenizin süresini gerektiğinde 15 gün daha uzatılabiliyorsunuz. İsterseniz Bahreyn E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak 3 ay geçerli, her girişte 2 hafta kalış süreli, çok girişli vizeye de başvurabilirsiniz.
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Barbados
90 gün vizesiz
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Belarus
30 gün vizesiz
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Belize
90 gün vizesiz
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Bolivya
90 gün vizesiz
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Bosna-Hersek
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
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Botsvana
90 gün vizesiz
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Brezilya
90 gün vizesiz
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Britanya Virjin Adaları
30 gün vizesiz
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Brunei
30 gün vizesiz
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Cook Adaları
180 gün vizesiz
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Doğu Timor
Kapıda vize uygulaması var. 30 gün vizesiz. Doğu Timor, havalimanı ve deniz yoluyla gelinen ziyaretlerde ücretsiz olarak 30 gün geçerli, tek girişli vize veriyor. Kara sınır kapılarında ise 30 ABD Doları karşılığında 90 gün süreli tek veya çoklu girişe sahip vize alabiliyorsunuz.
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Dominika
21 gün vizesiz.
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Dominik Cumhuriyeti
30 gün vizesiz
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Ekvador
90 gün vizesiz
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El Salvador
90 gün vizesiz
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Endonezya
30 gün vizesiz
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Fas
90 gün vizesiz
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Fiji
120 gün vizesiz
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Fildişi Sahili
Online vize uygulaması var. Fildişi Sahili E-vize sitesi üzerinden E-vize 3 aylık 73 euro, 1 yıllık 134 euro. Başvuru yapıldıktan sonra 48 saat içerisinde ülkeye giriş izni veren belgeniz size mail olarak gönderiliyor.
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Filipinler
30 gün vizesiz
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Filistin
30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.
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Guatemala
90 gün vizesiz
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Güney Afrika
30 gün vizesiz
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Güney Kore
90 gün vizesiz
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Gürcistan
1 yıl vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz
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Haiti
Kapıda vizeyle 90 gün vizesiz. Ülkeye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma olanağı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesiyle ülkeye giriliyor.
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Honduras
90 gün vizesiz
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Hong Kong
90 gün vizesiz
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Irak
Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz. Umuma mahsus (Bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece Türkiye’den havayoluyla direk Bağdat, Basra, Musul, Erbil ve Süleymaniye’ye gidişlerinde havalimanında 10 gün kalışlı Irak vizesini ücretsiz olarak alabiliyor. Karayolu ile Irak’a seyahat etmek isteyenlerin Irak’ın dış temsilciklerinden vize almaları gerekiyor.
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İran
90 gün vizesiz
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Jamaika
90 gün vizesiz
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Karadağ
90 gün vizesiz.
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Katar
Kapıda vize uygulaması var. 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Havalimanında vize ücretsiz olarak alınıyor.
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Kazakistan
30 gün vizesiz.
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Kenya
Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Kenya sınır kapılarında parmak izi ve retina taraması yaparak 50 ABD Doları karşılığında tek girişlik vize veriyor. Kenya E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu yaparak elektronik ortamdan da vizenizi alabilirsiniz. Ayrıca East Africa Visa grup vizesi alarak Kenya, Uganda ve Ruanda ülkelerini tek seferde gezebilirsiniz. Bu ülkelerin havalimanlarında veya kara sınır kapılarında pasaportunuz, aşı kartınız ve 100 ABD Doları ile çok girişli vizenizi alabilirsiniz.
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Kırgızistan
30 gün vizesiz
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KKTC (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ)
30 gün vizesiz. Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz. Pasaportunuzda Kıbrıs'a giriş-çıkış damgası varsa Yunanistan'a gidemiyorsunuz.
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Kolombiya
90 gün vizesiz
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Kosova
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Kosta Rika
30 gün vizesiz
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Lübnan
90 gün vizesiz. Pasaportunuzda İsrail'e ait giriş-çıkış damgası varsa Lübnan'a giremiyorsunuz.
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Makau
30 gün vizesiz
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Makedonya
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
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Maldivler
30 gün vizesiz
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Malezya
90 gün vizesiz
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Mauritius
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
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Meksika
Online vize uygulaması var. Meksika E-vize sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. 180 gün vizesiz. En az 1 yıl geçerliliği olan Schengen vizesi veya ABD vizesi olan Türk vatandaşları da ekstra bir vizeye ihtiyaç olmadan Meksika'ya giriş yapabiliyor.
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Moğolistan
30 gün vizesiz
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Moldova
90 gün vizesiz
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Nikaragua
90 gün vizesiz
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Niue
30 gün vizesiz
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Palau
30 gün vizesiz
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Sao Tome ve Principe
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Saint Christopher (Saint Kitts) ve Nevis
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San Marino
İtalya içerisinde minik bir şehir devleti olan San Marino, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.
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Saint Vincent ve Grenadinler
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Trinidad ve Tobago
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Turks ve Caicos Adaları
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Vatikan
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
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Zambiya
Kapıda vize uygulaması var.
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Zimbabve
Kapıda vize uygulaması var.
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Ermenistan
Kapıda vize uygulaması var.
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Kamboçya
Kapıda vize uygulaması var.
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Komorlar
Kapıda vize uygulaması var.
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Kuveyt
Kapıda vize uygulaması var.
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Madagaskar
Kapıda vize uygulaması var.
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Nepal
Kapıda vize uygulaması var.
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Tanzanya
Kapıda vize uygulaması var.
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Tayvan
Kapıda vize uygulaması var.
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Togo
Kapıda vize uygulaması var.
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