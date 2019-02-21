FİNANS

Ucuz meyve ve sebze kuyruğu

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2019 13:41 | Son Güncelleme

Patates, soğan, ıspanak ve domatesin 2 liradan, salatalığın 3, yeşil biberin 4, limon ve portakalın 1 liradan satıldığı tanzim satış mağazasından alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında açılan ve Türkiye'nin en ucuz ürünlerinin satıldığı tanzim satış mağazasına Adanalılar yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar ucuz meyve ve sebze satın alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Vatandaş akın etti! Domates 2 lira, portakal 1 lira

Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki biberciler pazarında açılan tanzim satış mağazasında patates, soğan, ıspanak ve domatesin 2 liradan, salatalığın 3, yeşil biberin 4, limon ve portakalın 1, patlıcanın 4 buçuk liradan satılıyor. Tanzim satış mağazasından alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Yeni Adana İmar Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Emre Dayanıklı, tanzim satış mağazasının 3'üncü gününde büyük ilgiyle devam ettiğini belirterek, "Sabahtan beri yoğun bir kalabalık var. Her gün saat 10.00'da başlıyoruz, akşam 18.00'e kadar satışlara devam ediyoruz.
Mağazalarımızda patates ve soğan günde 3'er ton, biber ve domates yaklaşık 2 ton, salatalık ve elma da 1'er ton satılıyor. Önümüzdeki hafta Adana'da 4 tane daha tanzim satış mağazalarımızı açmış olacağız" diye konuştu. Tanzim satış mağazasından alışveriş yapmak için gelen Adnan Aydın isimli vatandaş, torbalarını pazarın 4'te 1'i fiyatına doldurabildikleri için uygulamadan memnun olduklarını söyledi.
Aydın, "200 liraya dolduracağımız arabayı, 50 liraya dolduruyoruz. Pazarda fiyatlar 3 katı. Her zaman gelirim, hiç zoruma gitmeden 1 saat de beklerim. Pazarda da ucuz sebze bulabilmek için geziyoruz. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah her mahallede böyle mağazalar açılır" dedi.
Ucuza meyve ve sebze satın alabilmek için kuyruğa giren Cennet Boyuneğmez ise uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Fiyatlar güzel, hesaplı. Pazarda domates ve patates 4-5 liradan aşağı satılmıyor. Buraya pazardan geldim. Fiyatlar arasında büyük fark var. Domatesi 2 liradan, elmayı 1 buçuk liradan alıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu. KAYNAK:İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana tanzim satış portakal domates Biber

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Asgari ücretliler bu habere dikkat!

Asgari ücretliler bu habere dikkat!

"3 liralık borcumuz 7 lira oluyor"

"3 liralık borcumuz 7 lira oluyor"

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Kredilerde yeni dönem!

Kredilerde yeni dönem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 27 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

TÜBİTAK 76 personel alacak

TÜBİTAK 76 personel alacak

"3 liralık borcumuz 7 lira oluyor"

"3 liralık borcumuz 7 lira oluyor"

Bakan Varank: “Asgari ücret desteğini bu yılda sürdüreceğiz”

Asgari ücretliler bu habere dikkat!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.