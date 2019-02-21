Ucuz meyve ve sebze kuyruğu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında açılan ve Türkiye'nin en ucuz ürünlerinin satıldığı tanzim satış mağazasına Adanalılar yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar ucuz meyve ve sebze satın alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Vatandaş akın etti! Domates 2 lira, portakal 1 lira

Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki biberciler pazarında açılan tanzim satış mağazasında patates, soğan, ıspanak ve domatesin 2 liradan, salatalığın 3, yeşil biberin 4, limon ve portakalın 1, patlıcanın 4 buçuk liradan satılıyor. Tanzim satış mağazasından alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeni Adana İmar Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Emre Dayanıklı, tanzim satış mağazasının 3'üncü gününde büyük ilgiyle devam ettiğini belirterek, "Sabahtan beri yoğun bir kalabalık var. Her gün saat 10.00'da başlıyoruz, akşam 18.00'e kadar satışlara devam ediyoruz.

Mağazalarımızda patates ve soğan günde 3'er ton, biber ve domates yaklaşık 2 ton, salatalık ve elma da 1'er ton satılıyor. Önümüzdeki hafta Adana'da 4 tane daha tanzim satış mağazalarımızı açmış olacağız" diye konuştu. Tanzim satış mağazasından alışveriş yapmak için gelen Adnan Aydın isimli vatandaş, torbalarını pazarın 4'te 1'i fiyatına doldurabildikleri için uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Aydın, "200 liraya dolduracağımız arabayı, 50 liraya dolduruyoruz. Pazarda fiyatlar 3 katı. Her zaman gelirim, hiç zoruma gitmeden 1 saat de beklerim. Pazarda da ucuz sebze bulabilmek için geziyoruz. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah her mahallede böyle mağazalar açılır" dedi.