Ünlü piliç markası sahibine FETÖ'den 7,5 yıl hapis

Ankara 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nden görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Hanifi Bak, Ahmet Şahin ve Ömer Esener ile avukatları katıldı. Mahkeme, Cumhuriyet Savcısına esas hakkında mütalaasında bir değişiklik olup olmadığını sordu. Savcı, iki sanık yönünden mütalaasını aynen tekrar ederken, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ‘terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçundan cezalandırılmasını istediği Mehmet Hanifi Bak’ın, gizli tanık ‘Şimşek’in ifadelerinden sonra FETÖ/PDY örgütünün mütevelli heyetinde olduğunu anlaşıldığını belirterek, sanığın kararla birlikte tutuklanmasını talep etti.

'O YAPIYA ÇOCUKLARIMIN OKULU NEDENİYLE SEMPATİ DUYDUM'

Savcının mütalaasına karşı savunma yapan sanık Mehmet Hanifi Bak, 1995 yılında Polatlı’da oğlu ve kızını örgütle irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Tacettin Koleji’ne gönderdiğini belirterek, "Savcı bu yapıyla organik ilişkim olduğunu iddia ediyor. Ancak benim bu yapıyla ilişkim çocuklarımı bunların okuluna göndermemle başladı. O dönemde devlet de dahil herkes gibi bende eğitim alanındaki faaliyetleri nedeniyle bu yapıya sempati duydum. Benim ilişkim de sadece okuldaki öğretmen ve yöneticilerle oldu" dedi.