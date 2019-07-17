Yabancıların Türkiye'den konut alımı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde haziranda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 azalarak 61 bin 355 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 10 bin 60 konutla ilk sırada (yüzde 16,4) yer aldı. İstanbul'u 5 bin 430 konut satışıyla (yüzde 8,9) Ankara, 3 bin 390 konut satışıyla (yüzde 5,5) Antalya izledi. En az satış olan iller 4 konutla Ardahan, 15 konutla Hakkari ve 38 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 84,6 AZALDI



İpotekli konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,6 azalarak 7 bin 319'a geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11,9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 175 konut ve yüzde 16,1 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 23,1 ile Tunceli oldu.

Diğer konut satışları haziranda, yıllık bazda yüzde 24,7 azalarak 54 bin 36 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 8 bin 885 konut satışı ve yüzde 16,4 payla ilk sırada yer aldı.