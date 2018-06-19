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Yanlış kesilen HGS parasını geri aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

Yanlış kesilen HGS cezasını ödeyen vatandaş KDK’ya başvurusu sonucunda parasını geri aldı

Yanlış kesilen HGS parasını geri aldı

Mersin Otoyolu Pozantı çıkışında HGS kullanmadığı gerekçesiyle aracının plakasına ceza kesilen vatandaş, Mersin Otoyolu Pozantı çıkışından ilgili ve yakın tarihlerde hiç geçmediğini belirterek ödediği ceza tutarının tarafına iadesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulundu.

Başvurucu, HGS kullanmadığı gerekçe olarak gösterilerek adına kayıtlı aracıyla ilgili idari para cezası uygulandığını oysaki ilgili tarihte, aracının bahse konu mevkide bulunmadığını, bu durumun sahte plakadan kaynaklanmasının muhtemel olduğunu iddia ederek, ödemek zorunda kaldığı tutarın tarafına iade edilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.
Şikayet başvurusunu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucunda başvurucunun mağduriyeti giderildi ve ödediği para cezası kendisine iade edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, ilgili aracın geçiş ihlali anında çekilen fotoğraflarını incelemeleri sonucunda plaka karakterinin kusurlu olması ve benzerlik göstermesinden dolayı operatör tarafından plakanın yanlış girilmiş olduğunun tespit edildiğini, başvurucu adına düzenlenen ceza tutanağının iptal edilerek ceza tutarının başvurucuya iade edildiğini KDK’ya bildirdi. İHA

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Anahtar Kelimeler:
hgs cezası KDK otoyol mersin

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