Yargıtay'dan çalışanlara kötü haber: Yıllık izin zamanını işveren belirler

Bursa'da, savunma sanayi sektöründe hizmet veren bir şirkette çalışan işçi, işverenin bilgisi dahilinde tatil planı yaptı. Bu esnada işyeri el değiştirdi. Yeni gelen yönetim, otel rezervasyonlarını yaptıran çalışana izin kullanamayacağı bildirildi. Büyük şok yaşayan işçi, haksız ve eşitlik ilkesine aykırı olan uygulama üzerine iş akdini tek taraflı feshetti. İşçiye ihbar tazminatı ödendi.Bursa 9. İş Mahkemesi'nde işveren hakkında dava açan tatil mağduru işçi, kağıt üzerinde işveren değişikliği yapıldığını, çalışma yerinin değişmediğini, her iki davalının işini aynı işyerinde yaptığını, iş akdini haklı nedenlerle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ve ücret farkı alacaklarının davalılardan tahsilini istedi.

Mahkemede savunma yapan davalı patron, iş akdinin davacı tarafça yıllık izin kullandırılmadığı gerekçesiyle feshedildiğini, fesih sebebinin İş Kanunu'nun 24. maddesinde sayılan haklı nedenle fesih halleri arasında bulunmadığını öne sürdü. Davacının fesih sebebiyle bağlı olduğunu, bu nedenle haklı fesih söz konusu olmadığını savunarak davanın reddi ile ihbar tazminatının davacı-karşı davalıdan tahsilini talep etti. Mahkeme, davacının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne ve bununla bağlı olarak karşı davada ihbar tazminatının davacı-karşı davalıdan tahsiline karar verdi. Kararı davacı-karşı davalı vekili temyiz etti.