Yarım asırlık tarım devi ÇELMAK konkordato istedi

Tarım makineleri üretiminde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden olan ÇELMAK Tarım Makinaları, Balıkesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı başvuru ile konkordato istedi. Mahkeme ÇELMAK’a üç ay geçici mühlet kararı vererek komiser heyeti atadı.
1970 yılının başında kurulan ÇELMAK hali hazırda 30 ülkede ihracat faaliyetlerini yürütüyor. Türkiye genelinde 98 adet bayisi bulunan ÇELMAK’ın bünyesinde 200 kişi çalışıyor.
Şirket silaj grubu, biçme grubu, yem karma grubu, römork grubu, tırmık grubu ve toprak işleme grubu olmak üzere altı ana grupta tarım makinaları üretiyor. (Sözcü)
İflas anlaşması veya konkordato (İtalyanca:concordato) batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma. Bu anlamıyla tarihte "Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar" için kullanılmıştır.
Günümüzde ise hukuk ve ekonomi alanlarında batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılmaktadır. Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.
Ticaret mahkemesinin onayladığı bu anlaşmada alacaklılar, alacaklarının belli bir bölümünden feragat eder ya da vadesi gelmiş borçların vadesi uzatabilirler.
konkordato, borçlu ile alacaklı arasında yapılan yeni bir anlaşma olup borçlu olan firma, belirlenen sürede borçlarını ödemeye devam eder. Bu anlaşmayı inceleyen icra mahkemesi, borçlunun istenilen şartları sağladığını düşünürse borçluya iki aylık konkordato süresi verir. Bu süre içinde borçlarının yarısını ödemesi lazım olur.
İflas kararına, yeni sisteme göre, en çok alacaklı olan firma karar verir. HSK, iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini iki hafta içinde belirler.
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