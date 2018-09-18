Yeşil Kundur konkordato istedi

Yeşil Kundura Sanayi AŞ, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Mahkeme, şirkete yönelik yeni haciz yapılmasını yasakladı.

Hürriyet'in haberine göre, şirkete üç ay geçici mühlet veren mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi ve onayı için de iki kişilik konkordato komiseri atadı.

Yeşil Kundura'nın temelleri Yeşil Kardeşlerin açtığı ilk ayakkabı atölyesinde 1948 yılında atılmıştı. Dönemin şartlarına göre ayakkabının her aşaması için ayrı bir titizlik ve incelikle çalışan firma 1960 yılında fabrikasyon üretime başlamıştı. Bu aşamadan sonra büyük çaplı üretimler gerçekleştiren Yeşil Kundura, üretimden dağıtımına kadar sektörün her alanında faaliyet gösteriyordu.

KONKORDATO NEDİR?

İflas anlaşması veya konkordato (İtalyanca:concordato) batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma. Bu anlamıyla tarihte "Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar" için kullanılmıştır.

Günümüzde ise hukuk ve ekonomi alanlarında batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılmaktadır. Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.