Yeşil Kundur konkordato istedi

Yeşil Kundura Sanayi AŞ, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Mahkeme, şirkete yönelik yeni haciz yapılmasını yasakladı.
Hürriyet'in haberine göre, şirkete üç ay geçici mühlet veren mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi ve onayı için de iki kişilik konkordato komiseri atadı.
Yeşil Kundura'nın temelleri Yeşil Kardeşlerin açtığı ilk ayakkabı atölyesinde 1948 yılında atılmıştı. Dönemin şartlarına göre ayakkabının her aşaması için ayrı bir titizlik ve incelikle çalışan firma 1960 yılında fabrikasyon üretime başlamıştı. Bu aşamadan sonra büyük çaplı üretimler gerçekleştiren Yeşil Kundura, üretimden dağıtımına kadar sektörün her alanında faaliyet gösteriyordu.
İflas anlaşması veya konkordato (İtalyanca:concordato) batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma. Bu anlamıyla tarihte "Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar" için kullanılmıştır.
Günümüzde ise hukuk ve ekonomi alanlarında batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılmaktadır. Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.
Ticaret mahkemesinin onayladığı bu anlaşmada alacaklılar, alacaklarının belli bir bölümünden feragat eder ya da vadesi gelmiş borçların vadesi uzatabilirler.
konkordato, borçlu ile alacaklı arasında yapılan yeni bir anlaşma olup borçlu olan firma, belirlenen sürede borçlarını ödemeye devam eder. Bu anlaşmayı inceleyen icra mahkemesi, borçlunun istenilen şartları sağladığını düşünürse borçluya iki aylık konkordato süresi verir. Bu süre içinde borçlarının yarısını ödemesi lazım olur.
İflas kararına, yeni sisteme göre, en çok alacaklı olan firma karar verir. HSK, iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini iki hafta içinde belirler.
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