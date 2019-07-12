FİNANS

Yurt dışı çıkış harç miktarı 50 liraya çıkarılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.07.2019 02:41 | Son Güncelleme

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenlemeyle yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç miktarı 15 liradan 50 liraya çıkarılacak. Bu miktarın 3 katına kadar artırılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Yurt dışı çıkış harç miktarı 50 liraya çıkarılacak

Yurt dışı çıkış harcının çıkış başına Cumhurbaşkanınca 15 liradan düşük bir miktar belirlenmesi halinde belirlenen miktar Toplu Konut İdaresine aktarılacak, kalan miktar genel bütçeye gelir kaydedilecek. (AA)

PARTNER100. yıl için özel tasarım! İşte Bentley EXP 100 GT100. yıl için özel tasarım! İşte Bentley EXP 100 GT
Kritik 'torba teklif' kabul edildi! Varlık Barışı, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi...Kritik 'torba teklif' kabul edildi! Varlık Barışı, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi...
Türkiye'nin gözde turistik mekanının giriş ücretine zam! Türkiye'nin gözde turistik mekanının giriş ücretine zam!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yurt dışı çıkış harç torba yasa

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden uyarı: Felaketle sonuçlanır

Dünyayı tedirgin eden uyarı: Felaketle sonuçlanır

Sona gelindi! 4 kenti birbirine bağlayacak

Sona gelindi! 4 kenti birbirine bağlayacak

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

Dünyaca ünlü dergi açıkladı! İşte en çok kazananlar...

Dünyaca ünlü dergi açıkladı! İşte en çok kazananlar...

İBB'den karar! O günlerde ulaşım ücretsiz

İBB'den karar! O günlerde ulaşım ücretsiz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Yüzde 85'i tamamlandı!1 saatlik yol 5 dakikada gidilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekonomi alanındaki 'torba teklif' Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Kritik 'torba teklif' kabul edildi! Varlık Barışı, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi...

Pamukkale’ye giriş ücretlerine yüzde 20 zam yapılacak

Türkiye'nin gözde turistik mekanının giriş ücretine zam!

Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

İBB'den karar! O günlerde ulaşım ücretsiz

THY'nin ikinci 'Rüya' uçağı İstanbul'a geldi

İkinci 'Rüya' uçak filoya katıldı

Dr. Ercan Varlıbaş: Jeff Bezos’un bize borcu var

Türk iş adamından Jeff Bezos’a çağrı!

İSO İkinci 500 büyük sanayi kuruluşları belli oldu

İSO duyurdu! İşte en büyükler...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.