FİNANS

50 bin sosyal konut için 1 haftada 125 bin başvuru

EMLAK HABERLERİ  | 15.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 bin sosyal konutun proje ve maketleri belli oldu. TOKİ tarafından yapılacak yeni sosyal konutlar, doğayla insanı buluşturan yatay mimarisiyle dikkat çekti. 6 Mart’ta başlayan talep toplama sürecinde 50 bin sosyal konut için başvuru sayısı 125 bini geçti.

50 bin sosyal konut için 1 haftada 125 bin başvuru

TOKİ’nin yapacağı yeni sosyal konutların proje ve maketleri ortaya çıktı. Buna göre evler yatay mimariye göre ve az katlı olarak yapılacak. İnsanları doğayla buluşturan, kent dokusuyla bütünleşen, çevreye ve çağdaş yaşama uyumlu yeni sosyal konut projesi, sosyal donatılar içeren altyapısı ve üst yapısı ile de öne çıktı. Konutların aile, komşuluk ve mahalle kültürünün yaşatılmasına, yardımlaşmanın canlı tutulmasına hizmet etmesi de bekleniyor.

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İSTANUL'DA 6 BİN 300 ADET

50 bin sosyal konutun 6 bin 300'u İstanbul, 2 bin 394'ü Ankara, 2 bin 500'ü İzmir, 2 bin 200'ü Adana'da inşa edilecek. 67 şehirde hayata geçirilecek sosyal konut projesi, geriye kalan 14 ildeki arsa ve proje etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla 81 ile yayılacak. Sosyal konutların yüzde 64’ü, yani 32 bin 198’i alt gelir grubu vatandaşlara, yüzde 36’sına karşılık gelen 17 bin 802’i ise orta gelir grubuna yönelik olacak.

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8 GÜNDE 125 BİN BAŞVURU

6 Mart’ta başlayan talep toplama süreci büyük ilgi görürken, başvuru sayısı inşa edilecek konut sayısını şimdiden ikiye katladı. 50 bin sosyal konut için banka şubelerine 8 günde 125 binden fazla başvuru yapıldı. Proje için talep toplama süreci 19 Nisan’da sona erecek. Ziraat ve Halk Bankası şubeleri aracılığıyla yapılan başvurularda, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1000 lira başvuru ücreti ödeniyor. Çeşitli nedenlerle projenin gerçekleşmemesi veya başvuruda bulunanların hak sahibi olamaması halinde müracaat sırasında alınan bu ücret iade edilecek.

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36 AYDA TESLİM EDİLECEK

Sosyal konutlar, en geç 36 ay içerisinde inşaatları bitirilip hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Yani hak sahibi evini teslim alıp yerleştikten sonra, kira öder gibi taksitlerini yatıracak. 2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklükte olup, fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak ve 13 bin 968 lira tutarında yüzde 12’lik peşinat alınacak. Aylık 388 lira taksitle 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. 110 ve 128 metrekare 3+1 konutlar için ise 17 bin 72 lira tutarında yüzde 10 peşinat yatırılacak. 170 bin 720 lira değerindeki konutlar, 759 lira taksitle 180 aya varan vade seçenekleriyle satın alınabilecek.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut toki

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