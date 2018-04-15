FİNANS

Emlak piyasasına yönelik düzenleme hazır

EMLAK HABERLERİ  | 15.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

Emlak piyasasına yönelik yapılacak düzenlemenin hazır olduğunu açıklayan Bakan Tüfenkci, bu ay içerisinde taraflarla bir araya gelip daha sonra başbakanlığa göndereceklerini duyurdu.

Emlak piyasasına yönelik düzenleme hazır

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, emlak piyasasına yönelik getirmeyi planladıkları düzenleme ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Tüfenkci, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bu ay içerisinde bir çalıştay yapacağız. Tüm tarafları bir araya toplayıp, son şeklini vereceğiz. Ve yönetmeliği başbakanlığa göndereceğiz" diye konuştu.

Şu anda 2. el emlak piyasasında bir yasal düzenleme sorunu bulunduğunu dile getiren Tüfenkci, amacın bu noktayı düzeltmek olduğunu ifade etti.

Yönetmelikle ilgili görüşlerin daha önce alındığını belirten Tüfenkci, "Her önüne gelen emlakçılık yapmasın, eline çanta alan 'ben emlakçıyım' diye piyasada dolaşamasın diye bu düzenlemeyi yapıyoruz" açıklamalarını yaptı.

DÜZENLEME NE GETİRECEK?

Emlakçıların mesleki yeterliliği denetlenecek.

İşletmelerin fiziki alanlarına ilişkin standartlar getirilecek.

Emlakçı komisyon oranlarını belirlenecek.

Ekspertiz raporlarının alınması noktasında düzenlemeler yapılacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emlak konut satışı
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri

Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Proje Yönetimi" ile maliyetleri düşürmek mümkün

"Proje Yönetimi" ile maliyetleri düşürmek mümkün

ProPlan, MIPIM’den yeni fırsatlarla döndü

ProPlan, MIPIM’den yeni fırsatlarla döndü

ProPlan, 9. kez dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'de

ProPlan, 9. kez dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'de

Yabancılara konut satışında büyük artış

Yabancılara konut satışında büyük artış

Babacan’dan Feda Kampanyası

Babacan’dan Feda Kampanyası

Herkes hayalindeki evi, bütçesine göre oluşturabilecek!

Herkes hayalindeki evi, bütçesine göre oluşturabilecek!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.