İstanbul Havalimanı çalışanlarına Kanal İstanbul'da konut yapılacak

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı'na (COP24) katılmak için Polonya'nın Katoviçe kentinde bulunan Bakan Kurum, gazetecilere Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurum, gazetecilerin Kanal İstanbul Projesi kapsamında offshore finans merkezi adası yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine, "Biz öncelikli olarak Kanal İstanbul Projesi'ne yoğunlaştık. Kanal İstanbul'un 1/100.000 ölçekli planları hazır, bunları yayımlamadık ama hazır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da ihale sürecini yürütüyor. İhaleye esas olmak üzere onlar bize belli noktalar verdiler. Buraların alt ölçekli planları da bitiyor. Yani 5000'lik, 1000'lik planları da çalışılıyor" diye konuştu.

Kanal İstanbul güzergahı içinde yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgi veren Kurum, "Buranın master planı yapılırken, bölgesel olarak finans adası, fuar alanı, üniversite alanı, yerleşim alanı gibi bir çok alanlarda çalışmalar da yaptık. Belki bu süreçte önceliğimiz bizim Kanal İstanbul Projesi olduğu için oraya yoğunlaşıyoruz. İleriki süreçte bu çalışmalar daha çok ön plana çıkacak" ifadelerini kullandı.