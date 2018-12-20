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Kasım ayında 89.626 konut satıldı

EMLAK HABERLERİ  | 20.12.2018 10:40 | Son Güncelleme

Konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında azalarak 89 bin 626 olarak gerçekleşti

Kasım ayında 89.626 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistikleri verisini açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında azalarak 89 bin 626 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 058 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 bin 834 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 4 bin 773 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Bayburt oldu.
İpotekli konut satışları

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,7 oranında azalış göstererek 5 bin 324 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 987 konut satışı ve yüzde 18,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 18,2 ile Ardahan oldu.
Diğer satış türleri

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 oranında azalarak 84 bin 302 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 71 konut satışı ve yüzde 17,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 93,9 oldu. Ankara 7 bin 335 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 395 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.

40 BİN 821 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalarak 40 bin 821 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 977 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 813 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 135 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 azalış göstererek 48 bin 805 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 81 konut satışı ve yüzde 18,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56,6 oldu. Ankara 5 bin 21 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 783 konut satışı ile Antalya izledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,1 artarak 4 bin 672 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2018'de ilk sırayı bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 797 konut satışı ile Antalya, 301 konut satışı ile Bursa, 278 konut satışı ile Ankara ve 229 konut satışı ile Yalova izledi.

EN ÇOK KONUT SATILI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den bin 3 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 463 konut ile İran, 261 konut ile Afganistan ve Rusya Federasyonu, 233 konut ile Suudi Arabistan izledi.

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