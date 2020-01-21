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  4. Türkiye genelinde tapu dairelerinde 2 milyon 338 bin 269 satış yapıldı

Türkiye genelinde tapu dairelerinde 2 milyon 338 bin 269 satış yapıldı

EMLAK HABERLERİ  | 21.01.2020 17:07 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde, tapu dairelerinde 2019 yılında toplam 2 milyon 338 bin 269 adet satış işlemi gerçekleşti.

Türkiye genelinde tapu dairelerinde 2 milyon 338 bin 269 satış yapıldı

Türkiye genelinde, tapu dairelerinde 2019 yılında toplam 2 milyon 338 bin 269 adet satış işlemi gerçekleşti. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2019 yılında satış başına ortalama değerlerde de yüzde 22 bir artış olduğunu belirtti.

Tapu dairelerinde yapılan işlem sayılarının 2019 yılı rakamları açıklandı. Buna göre; Türkiye genelinde toplamda 2 milyon 338 bin 269 satış işlemi gerçekleşti. Bu satışlardan da 10 milyar 312 milyon 51 bin 628 liralık tapu harcı tahsil edildi. Tapu dairelerinde yapılan toplam işlem sayısı 10 milyon 315 bin 145 ile bir önceki yıla göre yüzde 16 arttı. Elde edilen toplam gelir ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 azalarak 10 milyar 924 milyon 221 bin 197 lira olarak gerçekleşti. Ayrıca 2019 yılında toplamda 9 bin 693 bağış, 23 bin 478 taksim, 336 bin 715 intikal, 5 bin 139 adet ölünceye kadar bakma akdi gerçekleşti.

İLÇELER SIRALAMASI DA BELLİ OLDU

2019 yılı ilçe satış rakamlarını da değerlendiren Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "İlçeler sıralamasında en çok konut satışı 33 bin 194 ile Esenyurt’ta gerçekleşti. Esenyurt’u sırası ile Ankara Çankaya 21 bin 120 ve Keçiören 20 bin 526 satış ile takip etti. Antalya Kepez’de 19 bin 880, Ankara Mamak’ta 17 bin 581, Bursa Nilüfer’de 16 bin 98, Ankara Yenimahalle’de 15 bin 566, Gaziantep’te 14 bin 223, Konya Selçuklu’da 13 bin 744 ve Gaziantep Şehitkamil’de 13 bin 471 konut satışı gerçekleşti." dedi.

EN AZ KONUT SATIŞI BEYKOZ'DA

2019 yılında en az konut satışının 375 ile İstanbul Beykoz’da gerçekleştiğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü, "Beykoz’u da sırayla Van’ın Tuşba ve Erciş ilçeleri, Şanlıurfa’nın da Eyyübiye ve Viranşehir ilçeleri izledi." dedi.

SATIŞ BAŞINA DEĞER 166 BİN 465 LİRA OLDU

2019 yılında satış başına ortalama değerlerde de yüzde 22 bir artış olduğunu belirten Özelmacıklı, "Geçen sene satış işlem başı değer ortalaması 136 bin 458 lira iken, 2019 yılında satış işlemi başına değer ortalaması 166 bin 465 lira oldu." dedi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
tapu daireleri, konut, satış,

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