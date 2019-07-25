Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon konut satıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Türkiye'de gayrimenkul hareketliliği hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de artık gayrimenkulün yatırım aracı olarak görüldüğünü, bu konuda ciddi bir canlılık yaşandığını belirten Adlı, rakamlara bakıldığında geçen yıla göre bu yılki satışlarda çok fazla değişiklik görülmediğini ifade etti.

Konut satışlarına ilişkin bilgiler veren Adlı, şöyle konuştu:

"İlk 6 ay sonu itibarıyla satış işlemlerine baktığımızda aşağı yukarı 1 milyon civarında satış işlemi gerçekleşmiş. Buna karşılık da aşağı yukarı 4 milyar harç geliri elde edilmiş. Genel olarak bakıldığında bazen ekonomik anlamda kara tablo çizilir. Fakat gayrimenkuldeki hareketlilik ekonominin de ciddi göstergesi. Bu göstergeler de Türkiye'de 'ekonomi çok kötüye gidiyor' gibi bir görüntünün de doğru olmadığını ortaya koyuyor."

'SAHİL KESİMLERDE CİDDİ TALEP VAR'

Adlı, Türkiye'de vatandaşlık edinimiyle ilgili şartların kolaylaştırılmasından sonra vatandaş olmak isteyenlerin oranında ciddi artışlar olduğunu söyledi.

Yabancılara konut satışında da canlılık yaşandığını dile getiren Adlı, "Bu sene içerisinde 3 bin civarında sadece vatandaş olmak için gayrimenkul alan yabancılar var. Onun ötesinde de yabancılara gayrimenkul satışıyla ilgili işlemlerde geçen yıllara göre ciddi artış söz konusu." diye konuştu.