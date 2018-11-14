FİNANS

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 15:09 | Son Güncelleme

Türkiye’de 12 - 19 yaş arası gençler aynı anda çok iş yaptıkları, çok ekranlı yaşadıkları için bir günü 34 saat gibi hissediyor.  Ipsos araştırmasının sonuçlarına göre, gençler yemek yerken ders çalışmak, alışveriş yaparken atıştırmak gibi birden fazla eylemi bir arada gerçekleştirme davranışları belirgin olarak gözlemleniyor.  Gençler, harçlıklarının yüzde 22’sini giyime harcıyor.

Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

İstanbul,14 Kasım (DHA) -Türkiye’de 12 - 19 yaş arası gençler aynı anda çok iş yaptıkları, çok ekranlı yaşadıkları için bir günü 34 saat gibi hissediyor.
Ipsos araştırmasının sonuçlarına göre, gençler yemek yerken ders çalışmak, alışveriş yaparken atıştırmak gibi birden fazla eylemi bir arada gerçekleştirme davranışları belirgin olarak gözlemleniyor.
Gençler, harçlıklarının yüzde 22’sini giyime harcıyor. En sevdikleri markalar sıralamasında ilk 10 markanın 4′ü Türkiye’den.
Sosyalleşme alanı olarak gençelrin yüzde 55’i AVM’leri tercih ediyor, yüzde 53 ise açık havada sosyalleşmeyi tercih ettiklerini belirtiyorlar.
Araştırma kapsamında 12

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