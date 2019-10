BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036518 -0,43 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029890 -0,25 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,056186 -0,22 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018555 -0,22 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,021171 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022313 -0,61 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036299 -0,57 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,094193 -0,56 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019898 -0,53 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,058889 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060007 -0,74 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108573 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074178 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027316 -0,59 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016844 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017175 -0,15 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024506 -0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)