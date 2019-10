BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015361 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018841 -1,33 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088892 -1,20 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025255 -1,18 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021120 -1,17 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,108544 -1,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023684 -1,07 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020373 -0,73 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026792 -0,53 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,057488 -0,50 Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,019660 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011179 -0,08 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024019 -0,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016811 -0,06 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010447 -0,06 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,023632 -0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)