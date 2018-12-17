Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 45.900,00 170,13 İş Bankası (B) 3.100,00 -1,46 147,93 İş Bankası (C) 4,13 0,49 -38,17 İş Bankası (Kur.) 53.323,00 589,31 İş Fin.Kir. 4,30 -14,34 208,56 İş Girişim 2,00 2,04 14,94 İş GMYO 1,00 -0,99 -18,28 İş Y. Men. Değ. 2,04 0,00 -4,33 İş Yat. Ort. 0,92 0,00 16,60 İşbir Holding 159,00 -0,31 -13,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,54 10,20 35,00 İttifak Holding 3,06 -11,30 31,33 İz Hayvancılık Tarım 6,25 4,34 228,95 İzmir Demir Çelik 1,64 -1,20 -49,38 İzmir Fırça 2,16 2,86 -76,65 İzocam 22,14 -0,36 -16,26 Jantsa Jant Sanayi 25,00 1,21 -18,70 Kafein Yazılım 6,11 0,16 Kapital Yat. Holding 3,04 -0,33 145,16 Kaplamin 3,11 -0,64 -20,66 Kardemir (A) 1,76 -1,12 -40,34 Kardemir (B) 1,75 -1,69 -40,27 Kardemir (D) 2,13 -0,93 -33,64 Karel Elektronik 3,71 -1,33 -36,14 Karsan Otomotiv 1,27 0,00 -18,59 Karsu Tekstil 1,18 -0,84 -40,40 Karsusan Su Ürünleri San. 3,45 19,79 -30,30 Kartonsan 335,50 -1,38 20,57 Katmerciler Ekipman 5,77 -1,87 -51,76 Kent Gıda 116,10 -0,17 -14,95 Kerevitaş Gıda 1,75 -0,57 -59,03 Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 0,00 Kiler GMYO 1,75 -3,31 -52,19 Klimasan Klima 3,84 0,52 -20,83 Koç Holding 14,38 0,35 -20,51 Konfrut Gıda 22,96 -0,17 60,56 Konya Çimento 174,80 0,40 -31,45 Kordsa Teknik Tekstil 9,83 0,20 33,89 Koza Altın 52,50 -0,10 37,43 Koza Madencilik 7,69 1,32 19,41 Körfez GMYO 1,28 -0,78 -22,89 Kristal Kola 1,04 0,00 -42,22 Kron Telekomünikasyon 8,83 1,61 -52,27 Kuştur Kuşadası Turizm 16,00 68,26 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,09 -1,80 -69,73 Kütahya Porselen 4,48 0,22 -37,52 Lider Faktoring 2,34 0,86 -13,84 Link Bilgisayar 8,08 -0,37 -43,34 Logo Yazılım 26,14 -6,71 -55,51 Lokman Hekim Sağlık 4,05 -2,41 -32,82 Lüks Kadife 4,17 0,48 -11,46 Makina Takım 1,28 0,00 -36,00 Mardin Çimento 2,75 -0,36 -28,57 Marka Yatırım Holding 0,74 -1,33 -56,21 Marmaris Altınyunus 17,25 -0,86 -9,21 Marshall 24,98 -2,04 -51,78 Martı GMYO 0,70 0,00 -66,98 Martı Otel 0,58 0,00 -36,96 Mavi Giyim 32,60 -3,72 -43,17 Mazhar Zorlu Holding 3,56 1,14 -10,78 Mega Polietilen 2,26 8,13 98,25 Menderes Tekstil 0,74 -7,50 -10,84 Merit Turizm 6,00 -4,76 1,87 Merko Gıda 1,01 -0,98 -24,06 Metal Gayrimenkul 0,78 8,33 -40,00 Metemtur Otelcilik 1,04 0,00 -29,73 Metro Holding 0,79 -2,47 -20,20 Metro Petrol ve Tesisleri 1,28 -3,03 -53,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,26 -3,08 -39,22 Migros Ticaret 14,55 0,76 -49,00 Milpa 1,50 -1,32 -30,56 Mistral GMYO 1,39 3,73 -32,44 MLP Sağlık 11,69 1,30 MMC San. Ve Tic. Yat. 1,02 -7,27 -26,62 Mondi Tire Kutsan 1,89 -0,53 4,42 Net Holding 1,95 -1,02 -11,76 Netaş Telekom. 6,48 -1,07 -59,09 Niğbaş Niğde Beton 2,15 -12,24 128,72 Nuh Çimento 7,82 1,03 -14,13 Nurol GMYO 2,16 -3,57 -54,53 Odaş Elektrik 1,88 -8,74 -68,67 Olmuksan-IP 3,21 -2,13 -29,82 Orge Enerji Elektrik 2,70 2,66 -33,23 Orma Orman Mahsulleri 0,90 -4,26 -20,35 Osmanlı Menkul 1,64 0,00 -47,38 Ostim Endüstriyel Yat 1,05 -2,78 -35,58 Otokar 82,00 -0,43 -32,07 Oyak Yat. Ort. 1,49 0,00 50,48 Oylum Sınai Yatırımlar 1,01 3,06 -40,59 Özak GMYO 2,10 -0,47 -10,26 Özbal Çelik Boru 1,40 0,00 -47,98 Özderici GMYO 2,34 -19,86 221,22 Özerden Plastik 2,70 0,37 -0,74 Panora GMYO 4,15 0,00 -6,03 Park Elek.Madencilik 2,39 0,84 -42,69 Parsan 10,21 1,90 -12,74 Pegasus 21,42 -1,29 -36,63 Peker GMYO 19,08 -0,83 Penguen Gıda 1,21 -0,82 -45,74 Pera GMYO 0,74 5,71 -15,91 Pergamon Dış Ticaret 8,68 -1,03 126,64 Petkim 5,08 -1,36 -24,31 Petrokent Turizm 65,50 0,77 37,95 Pınar Et Ve Un 5,11 0,79 -44,49 Pınar Su 1,23 0,82 -31,67 Pınar Süt 6,99 4,95 -42,30 Plastikkart 2,23 -0,89 -22,84 Polisan Holding 5,54 5,32 -35,88 Politeknik Metal 33,60 -1,75 0,90 Prizma Press Matbaacılık 1,65 -0,60 1,85 QNB Finans Fin. Kir. 4,35 -16,18 11,54 QNB Finansbank 8,72 19,94 59,63 Ral Yatırım Holding 1,52 -0,65 -24,07 Ray Sigorta 1,46 0,69 -19,34 Reysaş GMYO 0,83 -5,68 -34,65 Reysaş Lojistik 0,73 1,39 -42,97 Rhea Girişim 0,69 -2,82 -38,39 Rodrigo Tekstil 1,92 -2,04 -35,79 Royal Halı 0,89 0,00 -2,20 RTA Laboratuvarları 2,22 0,45 -19,57 Sabancı Holding 7,36 0,14 -31,86 Safkar Ege Soğutmacılık 1,78 -1,11 Salix Yatırım Holding 3,71 3,92 -52,44 Sanel Mühendislik 2,19 -0,45 28,07 Sanifoam Sünger 1,27 -0,78 -24,40 Sanko Pazarlama 2,37 1,28 -15,96 Saray Matbaacılık 0,96 0,00 -10,28 Sarkuysan 3,41 -1,45 8,79 Sasa Polyester 8,03 -1,71 2,50 Say Reklamcılık 0,90 4,65 -46,11 Sekuro Plastik 3,43 19,93 -60,12 Selçuk Ecza Deposu 2,73 -1,80 -22,05 Selçuk Gıda 1,18 0,85 56,34 Senkron Güvenlik 1,23 -1,60 -33,87 Serve Film Prodüksiyon 1,85 -7,50 198,39 Servet GMYO 3,89 -3,23 27,96 Seyitler Kimya 3,88 1,04 -24,78 Silverline Endüstri 1,40 -4,11 -19,44 Sinpaş GMYO 0,32 0,00 -53,36 Soda Sanayii 7,61 2,01 75,90 Sodaş Sodyum Sanayii 6,15 0,00 80,42 Söktaş 1,23 -2,38 -25,90 Sönmez Filament 3,07 1,32 -26,02 Sönmez Pamuklu 3,13 1,29 -20,96 Sumaş Suni Tahta 7,00 -2,78 Şeker Fin. Kir. 2,62 2,34 8,18 Şekerbank 1,13 4,63 -38,25 Şişe Cam 5,31 -0,93 16,72 Şok Marketler 11,37 3,65 T. Halk Bankası 6,58 -1,20 -37,43 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,30 -10,32 320,72 T.S.K.B. 0,71 0,00 -40,99 T.Tuborg 9,63 -1,23 -2,83 Taç Tarım Ürünleri 3,87 16,22 59,26 Tat Gıda 3,77 -0,79 -26,59 TAV Havalimanları 22,00 0,36 2,52 Taze Kuru Gıda 6,99 4,17 -14,23 Tek-Art Turizm 0,96 6,67 27,56 Tekfen Holding 22,00 2,04 34,31 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,91 0,00 -43,50 Temapol Polimer Plastik 2,84 0,71 -40,46 TGS Dış Ticaret 4,69 -0,64 29,85 Tofaş Oto. Fab. 16,14 -2,18 -48,18 Torunlar GMYO 1,51 -1,31 -53,83 Trabzon Liman 8,30 0,24 Trabzonspor Sportif 1,45 4,32 -34,09 Trakya Cam 2,98 -0,67 -25,98 Trend GMYO 1,27 0,00 TSKB GMYO 0,75 0,00 2,74 Tuğçelik 2,09 1,46 -34,28 Tukaş 1,53 1,32 -31,39 Turcas Petrol 1,44 -0,69 -42,72 Turkcell 12,00 -0,43 -16,46 Tümosan Motor ve Traktör 4,42 -0,90 -41,77 Tüpraş 124,80 0,89 15,71 Türk Hava Yolları 14,69 -1,80 -6,37 Türk Prysmian Kablo 1,73 1,76 -30,89 Türk Telekom 3,66 -1,35 -43,17 Türk Traktör 33,56 -1,18 -52,39 Türker Proje Gayrimenkul 28,26 2,76 -24,76 Ufuk Yatırım 1,15 0,88 -62,54 Ulaşlar Turizm Yat. 1,14 0,88 -33,33 Ulusoy Elektrik 15,35 -1,29 69,40 Ulusoy Un Sanayi 2,17 -1,81 -21,94 Umpaş Holding 0,55 0,00 -12,70 Uşak Seramik 1,50 -1,32 -38,78 Utopya Turizm 4,09 4,87 -8,91 Uzertaş Boya 0,60 -4,76 -47,37 Ülker Bisküvi 15,17 -0,85 -22,88 Ünye Çimento 3,44 -0,86 -6,61 Vakıf Fin. Kir. 1,66 1,84 2,51 Vakıf GMYO 1,97 -1,99 -21,62 Vakıf Yat. Ort. 2,62 -3,68 84,51 Vakıflar Bankası 3,69 -3,15 -44,71 Vakko Tekstil 2,89 -0,69 -1,87 Vanet Gıda 3,47 -0,86 8,44 Verusa Holding 15,90 2,98 -30,59 Verusaturk Girisim 3,45 6,15 46,19 Vestel 5,73 4,18 -24,31 Vestel Beyaz Eşya 12,23 4,00 44,22 Viking Kağıt 1,12 0,90 -6,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,78 -3,78 -23,28 Yapı ve Kredi Bank. 1,56 -1,27 -44,22 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,63 5,20 7,51 Yataş 4,06 -2,87 -49,79 Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,20 0,84 14,88 Yeni Gimat GMYO 8,04 -1,11 -3,54 Yeşil GMYO 0,27 3,85 -57,14 Yeşil Yapı 0,27 0,00 -73,53 Yeşil Yatırım Holding 10,08 -0,10 -37,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.200,00 -4,34 21,93 Yonga Mobilya 6,99 -2,92 134,07 Yünsa 4,30 2,38 -4,44 Zorlu Enerji 1,23 -0,81 -22,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)

