Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.881 -0,12 BIST ANKARA 115.316 -2,90 BIST ANTALYA 45.574 -1,60 BIST BALIKESİR 50.938 -2,34 BIST BURSA 145.468 2,46 BIST DENIZLI 67.792 -2,36 BIST ISTANBUL 91.658 1,93 BIST IZMIR 137.920 -1,51 BIST KAYSERI 260.115 -3,26 BIST KOCAELI 212.744 3,03 BIST KONYA 51.508 -2,00 BIST TEKIRDAĞ 183.634 -1,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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