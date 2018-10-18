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Bursa Turizm Fuarı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 17:06 | Son Güncelleme

BURSA'da düzenlenen '3'üncü Bursa Turizm Zirvesi' ve '1'inci Bursa Turizm Fuarı' törenle açıldı.

Bursa Turizm Fuarı açıldı

Cansel ORUÇ- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA'da düzenlenen '3'üncü Bursa Turizm Zirvesi' ve '1'inci Bursa Turizm Fuarı' törenle açıldı. Network Fuarcılık ve Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi tarafından, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve turizm STK’ları desteği ile gerçekleştirilen zirve ve fuar, yoğun ilgi gördü. Açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte turizm sektörü temsilcileri katıldı.
Fuarın açılışı vesilesiyle düzenlenen törende ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu ve ardından konuşmalara geçildi. Törende konuşan Bursa Turizm Platformu Başkanı Hasan Eker, Bursa’nın turizm potansiyelinin farkında olduklarını söyleyerek şöyle dedi:
"Şehrimiz her açıdan turizm destinasyonları arasında en az 3'üncü sırada yer alabilecek özelliklere sahiptir. Bursa, turizm istiyor. Burada bize düşen görev, belediyeler, siyasiler, STK’lar ve medyanın beraberce çalışmalar yürütmesidir. Değerlerimize sahip çıkmalı, onları korumalı ve bunların tanıtımı için projeler üretmeliyiz. Zirve bittikten sonra da Bursa turizmine katkı sağlayacak faaliyetlere hız kesemeden devam edeceğiz."
VALİ İZZETTİN KÜÇÜK: 2 MİLYON 800 BİN TURİST GELDİ
Vali İzzettin Küçük ise Bursa için turizmin önemine dikkat çekerek, "Bu yıl turizm açısından oldukça verimli geçti. Yaz döneminde otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 95’e ulaştı. Şehrimize gelen turist sayısı 2 milyon 800 bin civarında; fakat buna rağmen konaklama sayısı az. Bursa’nın turizm kategorisini yukarı çıkaracaksak, konaklama gün sayısını artırmalıyız" dedi.
BAKAN YARDIMCISI: BURSA ÖNEMLİ DEĞERLER BARINDIRIYOR
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da Bursa'nın turizm açısından oldukça önemli değerler barındırdığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Bakanlık olarak Bursa’nın önemli bir dinamizminin olduğunu biliyoruz. Uludağ ile ilgili kronik sorunların aşılması için atılması gereken adımları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte atacağız. Uludağ’ın, bakanlığımız otoritesinde olması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca açıkhava müzeleri, kaçak turlar gibi konular üzerinde hassasiyetle duruyoruz."
Konuşmaların ardından, fuarın açılışı kurdela kesilerek yapıldı. 60 firma ve kurumun stant bulundurduğu fuar, 21 Ekim tarihine kadar açık kalacak.

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Bursa Turizm Fuarı açıldıBursa Turizm Fuarı açıldıBursa Turizm Fuarı açıldıBursa Turizm Fuarı açıldı

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