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Çanakkale'ye Gıda İhtisas OSB'si

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 12:14 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de üretilen sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip, paketlenerek pazarlanmasına olanak sağlayacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

Çanakkale'ye Gıda İhtisas OSB'si

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de üretilen sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip, paketlenerek pazarlanmasına olanak sağlayacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Kamulaştırma işlemleri tamamlanan, imar ve parselasyon planları onaylanan OSB'de, altyapı çalışmaları ardından arsa tahsisi yapılacak. Yatırımcılara birçok muafiyet ve teşvik imkanı sunacak Gıda İhtisas OSB içerisinde 91 sanayi kuruluşunun yer alacağını belirten Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, "Ülkemize ve dünyaya büyük bir katma değer üreterek, bölgemizde kalıcı bir istihdam, refah artışı sağlayıp, ürünlerimizi dünyaya pazarlamak istiyoruz" dedi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 1360 dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB için 2016 yılı sonunda sicil numarası alındı. Geçen yıl kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gıda İhtisas OSB'nin imar planları onaylandı, 91 sanayi kuruluşunun yer alacağı arazinin parselasyonu gerçekleştirildi. Bakanlıkta olan altyapı projeleri onaylandıktan hemen sonra ihaleye çıkılacağı ve ardından da arsa tahsislerine başlanacağı belirtildi. Üreticilere, arsa tahsisinde hibe katkısı başta olmak üzere çeşitli vergi muafiyetleri, işçi primlerinde ödeme kolaylıkları, gümrük vergi muafiyetleri, KDV istisnaları gibi teşvikler sunacak Gıda İhtisas OSB için alınan ön taleplere büyük ilgi var.
'ÜRÜNLERİMİZİ DÜNYAYA PAZARLAMAK İSTİYORUZ'
Gıda İhtisas OSB çalışmaları hakkında bilgi veren Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, iklimi, flora ve faunasıyla her geçen gün daha cazip merkezlerden biri haline gelen Çanakkale'de, başta süt ürünleri olmak üzere et, balık, sebze ve meyvede muazzam bir üretim bulunduğuna vurgu yaptı. "Ülkemize ve dünyaya büyük bir katma değer üreterek, bölgemizde kalıcı bir istihdam ve refah artışı sağlayıp, bu ürünlerimizi dünyaya pazarlamak istiyoruz" diyen Kaymakam Tuna, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin en büyük pazarlarına sahip İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ gibi merkezlere yakın olan Çanakkale'de, gıda alanında uzmanlaşmış, üreticilerin bütün altyapı ihtiyaçlarını gideren, Ar-Ge faaliyetlerinin çok etkin bir şekilde yürütülebileceği, Teknopark ve Kalkınma Ajansıyla ortak stratejiler geliştirecek bir OSB hedefliyoruz. Üreticilerimize bu küresel rekabet ortamında avantaj sağlayacak bazı girişimlerimiz var. Bedelsiz arsa tahsisi başta olmak üzere çeşitli vergi muafiyetleri, işçi primleri, gümrük vergileri, KDV istisnaları gibi bir sürü muafiyetler ve teşvikler olacak. Uzun vadede organik üretime yoğunlaşacak bir gıda sektörünün altyapısını burada kurmayı düşünüyoruz. Burada 91 sanayi parselimiz var. Sanayi kuruluşlarının bütün altyapı ihtiyaçlarını gideriyoruz. Aynı zamanda çok modern bir üretim merkezi haline dönüşecek burası. Kreş, sağlık tesisleri, sportif ve kültürel faaliyetleriyle, çalışanların ve işverenlerin bütün ihtiyaçlarını giderecek bir atmosferi kendilerine sunmak istiyoruz."
ÖN TALEBE İLGİ BÜYÜK
Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Çağrı Oğuzhan ise Çanakkale merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinin kesiştiği noktada bulunan OSB'nin, 1360 dönüm arazi üzerinde, sadece gıda üzerine ihtisaslaşmış olacağını söyledi. OSB'de 6-8 bin civarında kişinin çalışacağını anlatan Oğuzhan, "Çanakkale'nin 574 köyü başta olmak üzere, bölgemizde üretilen gıda ile alakalı sanayi ürünlerinin toparlanıp, işlenip, paketlenip yurt içinde satışı ve yurt dışına ihracatı amaçlanmaktadır. Bölgemiz için oldukça büyük bir yatırım. Köylerden kente göçün önlenmesi ve köylümüzün daha da bilinçli bir şekilde tarım yapabilmesi için devletimizin sunmuş olduğu bir imkan. En kısa sürede Çanakkale'mizin hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.
Çalışmalarla ilgili bilgi de veren Oğuzhan, "2016 yılı sonunda sicil numarasını almış olan OSB'de, geçen yıl kamulaştırmalar tamamladı. İmar planları yapılarak, 91 parsel olarak parselasyonunu da tamamladı. İçerisinden geçen Akçin Çayı'nın dere ıslah projesini de tamamladık. Altyapı projelerimiz de Bakanlıkta onayda. En kısa sürede onların da onayını alarak altyapı ihalelerine çıkıp, daha sonra da arsa tahsislerimizi yapacağız. Bu aşamada ön talep formlarını dolduran sanayicilerimiz var. Oldukça yoğun bir ilgi var ve bunun daha da artacağını umuyoruz. Memleketimiz için bu Gıda İhtisas OSB, son yılların en büyük yatırımlarından birisi. Ülke ekonomimize ve yöre insanına sağlayacağı katma değeri önemsiyoruz" diye konuştu.
'BU YATIRIMA EZİNELİLER OLARAK SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİR'
Ezine'de peynir üretimi yapan bir fabrikanın müdürü Ferit Özcan da yatırımın ilçeye büyük katkı sağlayacağını belirtti. Özcan, "Burada Gıda İhtisas OSB'nin olması bizim sektörün önünü açacak ve pazar payını artıracaktır. Ezine ve bölgemiz için çok önemli bir yatırım. Bu OSB, 7-8 bin kişilik istihdam sağlayacak. Ezine'mizin nüfusu zaten 15 bin ve bu OSB nüfusun yarısına istihdam yaratacak kapasitede. Bu yatırımın Ezine'ye yapılmasında en büyük katkı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Sayın Bülent Turan'ındır. Bu yatırıma Ezineliler olarak bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Pazarlama konusunda çıtamız yükselecek, markamız daha ön plana çıkacak. Şu anda Ezine peynirini herkes yapabiliyor. Ama bu bölgeden çıkan ürünlerin üzerinde, 'Ezine Gıda İhtisas OSB'sinde yapılmıştır' diye etiket olacak" dedi.
OSB'DEKİ FAALİYET ALANLARI
Gıda İhtisas OSB'de yer alacak firmaların faaliyet göstereceği alanlar şöyle:
"Gıda ürünlerinin imalatı, etin işlenmesi ve saklanması ile et ve balık deniz ürünlerinin imalatı, sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması, bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı, süt ürünleri imalatı, öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler imalatı, fırın ve unlu mamuller imalatı, diğer gıda maddelerinin imalatı, hazır hayvan yemleri imalatı, gıda ürünleri ve içecek imalatı gibi tarıma ve gıda ürünlerine dayalı sanayi ve alt sanayi."

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'ye Gıda İhtisas OSB'siÇanakkale'ye Gıda İhtisas OSB'siÇanakkale'ye Gıda İhtisas OSB'siÇanakkale'ye Gıda İhtisas OSB'si

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