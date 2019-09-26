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"Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Teknoloji Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları" imza töreni

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 18:06 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "(Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi) 1,4 milyar dolar maliyetle Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirilecek tesis, petrokimya alanındaki cari açığımızın kapanmasına yönelik önemli bir endüstriyel yatırım olacak" - "Tesis devreye girdiği yıl itibarıyla Türkiye'nin polipropilen ithalatının beşte birini üreterek, cari açığımızın kapanmasına 250 milyon dolarlık bir katkıda bulunacak" - "Bu yılın Temmuz ayı itibarıyla, son 1 yıllık rafineri üretimimiz toplam 32,7 milyon tona ulaştı. Böylece 2,7 milyar dolar katma değer üreterek bu kaynağın ülkemizde kalmasını sağladık" - "Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi, kaybetmeyecek"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "(Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi) 1,4 milyar dolar maliyetle Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirilecek tesis, petrokimya alanındaki cari açığımızın kapanmasına yönelik önemli bir endüstriyel yatırım olacak. Tesis devreye girdiği yıl itibarıyla Türkiye'nin polipropilen ithalatının beşte birini üreterek, cari açığımızın kapanmasına 250 milyon dolarlık bir katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Ceyhan Endüstri Bölgesi'nin ilk endüstriyel üretim projesi olan "Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Teknoloji Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları" imza törenine katıldı.

Konuşmasında, Rönesans Holding'in dünyanın önde gelen şirketleriyle birlikte Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde kuracağı polipropilen üretim tesisinin Türkiye için önemine işaret eden Dönmez, göreve geldikleri ilk günden itibaren enerjinin her alanında ileri teknoloji üretimi için önemli hamleler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özel sektör ve kamunun uyumu ve sinerjisiyle yerli kaynak üretimi ve enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi noktasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorlarına imza attıklarını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerjiden madenciliğe, nükleerden yerli kömüre kadar geniş bir skalada Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilmek ilmek dokuyoruz. İnanıyoruz ki, 2023 Türkiye'sinin hikayesi enerji, ekonomik ve teknolojik bağımsızlıkla yazılacak. Bu alandaki gücümüz, kabiliyetimiz ve irademiz geleceğe yön verecek.

Rönesans Holding'in öncülüğünde Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde inşaatına başlanacak polipropilen tesisiyle bir hayalimizi daha gerçekleştirecek olmanın, bir hedefimize daha ulaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hem de hükümetimiz konuyu yakından takip ediyor."

- "En çok ithal ettiğimiz petrokimya ürünlerinin başında polipropilen geliyor"

Dönmez, "1,4 milyar dolar maliyetle Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirilecek tesis, petrokimya alanındaki cari açığımızın kapanmasına yönelik önemli bir endüstriyel yatırım olacak. Yıllık 450 bin tonluk üretim kapasitesiyle petrokimya alanındaki dışa bağımlılığımızın azalmasında da önemli bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl petrokimya ham madde ve plastik ürünler sektöründeki dış ticaret açığının yaklaşık 13 milyar dolar seviyesinde olduğunu anımsatan Dönmez, en çok ithal edilen petrokimya ürünlerinin başında polipropilenin geldiğini aktardı.

Bakan Dönmez, polipropilen ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ının yurt dışından karşılandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Polipropilen, otomotiv başta olmak üzere ambalaj ve etiketleme, tekstil, kırtasiye, tesisat, laboratuvar ekipmanları, inşaat gibi yerli üretim oranını artırmaya çalıştığımız pek çok sektörün de ana ham maddesi.

Yüzde 100 geri dönüştürülebilir bir ürün olması hasebiyle de polipropilen, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimizle de uyuşan önemli bir yatırım olacak inşallah. İnşallah tesis devreye girdiği yıl itibarıyla Türkiye'nin polipropilen ithalatının beşte birini üreterek, cari açığımızın kapanmasına 250 milyon dolarlık bir katkıda bulunacak. Tesis üretiminin büyük bir kısmı iç pazarda kullanılırken, belli bir kısmı da Avrupa pazarlarına ihraç edilecek."

- "Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi ile ilgili çalışmalar bütün hızıyla sürüyor"

Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi ile ilgili çalışmaların bütün hızıyla sürdüğünü bildiren Dönmez, petrokimya alanında da Ceyhan'ın önemli bir marka haline getirileceğini aktardı.

Dönmez, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'ne büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Zaman içerisinde polipropilenin yanı sıra zaman içerisinde yurt dışından ithal ettiğimiz katma değeri yüksek diğer petrokimya üretimleri de gerçekleşecek. Bu süreçte yerli yatırımcılarımızın yanı sıra yabancı yatırımcılarımızın da ilgisi bizleri oldukça mutlu ediyor. Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach, dünyanın lider mühendislik şirketlerinden Güney Koreli GS E&C bu projede Rönesans'a eşlik edecekler.

Ayrıca projenin teknoloji altyapısının lisansörleri de Amerikan UOP Honeywell ve Hollandalı LyondellBasell olacaklar. Polipropilen tesisinde kullanılacak propan gazının temini için Rönesans ve Sonatrach 2040 yılına kadar uzun vadeli bir anlaşma yaptı. Normalde bu tür tedarikler birkaç yıllık vadelerle gerçekleştirilir ancak burada her iki firmada ham madde tedariki açısından ender rastlanan bir anlaşmaya imza attı."

- "Bütün yatırımcıları Türkiye'nin sunduğu her türlü kolaylık ve ayrıcalıktan faydalanmaya davet ediyoruz"

Bakan Dönmez, dünyada son dönemde artan belirsizlik ortamına rağmen Türkiye'nin yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ettiğini kaydetti.

Türkiye enerji piyasasının, sağlam ve dinamik ekonomik altyapısı ve güçlü siyasi istikrar sayesinde yabancı yatırımcıların her zaman gözdesi olduğunu belirten Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırımcı dostu ve öngörülebilir bir enerji piyasasıyla her zaman serbest piyasa kuralları içerisinde işleyen güçlü ve güven veren bir altyapı inşa ettik. Bu sayede enerji sektörü hacmi itibariyle Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden biri oldu. İnanıyorum ki yatırımcılarımızın bu güveni Türkiye enerji piyasasına girmek ya da operasyonlarını derinleştirmek isteyen diğer yatırımcılar için de önemli bir referans kaynağı olacak.

Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi, kaybetmeyecek. Türkiye'de büyümek ya da Türkiye üzerinden dünyaya açılmak isteyen bütün firmalara kapımız her zaman açık. Her türlü iş birliğine her zaman hazırız. Bütün yatırımcıları da bu güvene ortak olmaya, Türkiye'nin sunduğu her türlü kolaylık ve ayrıcalıktan faydalanmaya davet ediyoruz."

Dönmez, özellikle petrokimya ve rafineri sektöründe Türkiye'nin yatırımcılara, iç pazar büyüklüğü, uygun rekabet ortamı, yeni pazarlara ulaşım kolaylığı, gelişmiş ulaşım altyapısı, kalifiye iş gücü, ham madde ve ara girdilere kolay erişim imkanı gibi pek çok avantaj ve cazip fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl STAR Rafinerisi'nin devreye alındığını hatırlatan Dönmez, "Türkiye'nin toplam rafinaj kapasitesini yüzde 33 artıran ve öz yeterliliğimizi sağlama adına önemli bir yatırımdı. Bu yılın Temmuz ayı itibarıyla, son 1 yıllık rafineri üretimimiz toplam 32,7 milyon tona ulaştı. Böylece 2,7 milyar dolar katma değer üreterek bu kaynağın ülkemizde kalmasını sağladık. 2023'e geldiğimizde petrol ürünleri ticaretinde Akdeniz havzasının en önemli ülkelerinden biri olacağız." diye konuştu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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