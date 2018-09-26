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Çiftçi hükümlülerden yerli üretime destek

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

 ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Türkiye’nin en büyük sulu Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda üretim yapan çiftçi hükümlüler, bir yandan yerli üretime ve ekonomiye katkı sağlarken, diğer yandan da cezalarını çekiyor.

Çiftçi hükümlülerden yerli üretime destek

ADANA, (DHA)- ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Türkiye’nin en büyük sulu Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda üretim yapan çiftçi hükümlüler, bir yandan yerli üretime ve ekonomiye katkı sağlarken, diğer yandan da cezalarını çekiyor. Buğday, soğan, karpuz, kavun, fıstık, mandalina ve sebze üretimi yapan hükümlülerin yetiştirdiği ürünler, Adana Adliyesi’nde görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcıları ile yargı çalışanlarına da satılıyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın girişimleriyle 20 yıl aradan sonra tahliye edilerek, Türkiye'nin en büyük açık tarım ceza infaz kurumu haline getirilen Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu Akkapı Tarım Tesisleri'nde, yılda 3 defa ürün verebilecek şekilde yöreye uygun organik ve ekolojik lisanslı tarım ürünü yetiştiriliyor. Hasat edilen ürünler, çeşitli illerdeki ceza infaz kurumlarına gönderilirken, tesiste büyük ve küçükbaş hayvancılığı, lisanslı sera üretimi, örtü altı tarım, fidan ve çiçek yetiştiriciliği yapılması için de çalışmalar sürüyor.
ÜRETTİKLERİ ÜRÜNLERİ HAKİM VE SAVCILAR SATIN ALDI
Buğday, kavun, karpuz ve soğanda hasat geçtiğimiz aylarda yapılırken, hükümlüler, ziraat mühendisi Mualla Altunsaral koordinesinde 105 dönüm alana ekilen yer fıstığı ile 65 dönüm alanda mandalina hasadına başladı. Hasat edilen mandalinanın bir kısmı, çeşitli illerdeki ceza infaz kurumlarına gönderilirken, bir kısmı da Adana Adliyesi’nde satışa sunuldu. Adliye önüne koyulan tezgahta 3 kilosu 4 liradan satılan mandalina, hem hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile yargı çalışanlarından hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bir yandan organik yerli üretim yaparak meslek öğrenen diğer yandan da cezalarını çeken hükümlülerin ürettiği kilolarca mandalina, kısa sürede tükendi. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ile Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak da, hükümlülerin ürettiği mandalinadan satın aldı. Adliyede daha önce de yine hükümlülerin ürettiği organik Adana karpuzu satışı yapılmıştı.
277 TON BUĞDAY, 40 TON SOĞAN
Topluma kazandırılmaları ve rehabilite olmaları amacıyla aldıkları eğitim ve kurslarla ‘sertifikalı çiftçi’ olan hükümlüler, bu yıl 40 ton soğan, 277 ton buğday, 61 ton karpuz ve kavun, 55 dönüm fıstık, 60 ton da mandalina üretimi yaparken, önümüzdeki günlerde yaklaşık 10 dönüm alana karalahana, karnabahar, marul, ıspanak gibi yeşilliklerin ekileceği belirtildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, hükümlülerin cezalarını çekerken aldıkları eğitim ve kurslarla sertifikalı çiftçi olduklarını belirterek, "Toprakla buluşan hükümlülerimiz üretim yaparak, çalışarak negatif enerjilerini atıyor, rehabalite oluyor. Bu şekilde hükümlülerin topluma kazandırılmaları sağlanırken, yerli üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyorlar, ayrıca meslek edinmiş halde tahliye oluyorlar" dedi.

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Çiftçi hükümlülerden yerli üretime destekÇiftçi hükümlülerden yerli üretime destekÇiftçi hükümlülerden yerli üretime destekÇiftçi hükümlülerden yerli üretime destek

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