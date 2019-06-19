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Emirates İstanbul ve İzmir'e kabin görevlisi alımına geliyor, kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama hizmeti

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 15:31 | Son Güncelleme

Emirates Havayolları, kabin görevlisi alımı için İstanbul ve İzmir'de işe alım etkinliği düzenleyecek.Başvurusu kabul edilenlerin ortalama maaşı 2 bin 660 dolar olacak.İşe kabul edilenlere Dubai'de su, elektrik hizmetleri de dahil mobilyalı ücretsiz konaklama imkanı da sağlanacak.İşe kabul edilenler çalıştığı uçak modelinin büyümesi ve kabin sınıfında değişmesi halinde alacağı maaş da artacak.  Dubai merkezli Emirates Havayolları kabin ekibi ihtiyacını karşılamak adına dünya genelinde zaman zaman işe alım etkinlikleri düzenliyor.Bu etkinlerden ikisi de Türkiye'de yapılacak.

Emirates İstanbul ve İzmir'e kabin görevlisi alımına geliyor, kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama hizmeti

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Haziran (DHA)- Emirates Havayolları, kabin görevlisi alımı için İstanbul ve İzmir'de işe alım etkinliği düzenleyecek.Başvurusu kabul edilenlerin ortalama maaşı 2 bin 660 dolar olacak.İşe kabul edilenlere Dubai'de su, elektrik hizmetleri de dahil mobilyalı ücretsiz konaklama imkanı da sağlanacak.İşe kabul edilenler çalıştığı uçak modelinin büyümesi ve kabin sınıfında değişmesi halinde alacağı maaş da artacak.

Dubai merkezli Emirates Havayolları kabin ekibi ihtiyacını karşılamak adına dünya genelinde zaman zaman işe alım etkinlikleri düzenliyor.Bu etkinlerden ikisi de Türkiye'de yapılacak. İlk etkinlik 29 Temmuz'da İstanbul'da, ikincisi ise 2 Ağustos'ta İzmir'de düzenlenecek. Kabin ekibi adaylarının işe alım etkinliğine davet almak için çevrimiçi başvuru yapmaları istendi.Alım etkinliğinin yer bilgisi ise daha sonra şirket tarafından web sitesi aracılığı ile paylaşılacak. İş başvurusu kabul edilenler 7 aşamalı eğitimden geçtikten sonra Emirates filosunda yerlerini alacak. İşe alım süreci de CV inceleme ve değerlendirme, grup değerlendirmesi, erişim değerlendirmesi, online ingilizce değerlendirmesi ve davranış anketi, web tabanlı final görüşmesi olmak üzere 5 aşamalı olacak.

İŞE KABUL EDİLENLER İÇİN DUBAİ'DE ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Emirates, başvurusu kabul edilenlere ekonomi 2 sınıfında işe başladıklarında ortalama 2 bin 660 dolar maaş verecek. Çalıştığı uçak tipi büyümesi ve kabin sınıfının değişmesi halinde kabin görevlisinin alacağı maaş da katlanacak. Dubai de su, elektrik hizmetleri de dahil olmak üzere mobilyalı konaklama ücretsiz sağlanacak. Emirates uçuş ekiplerini, Dubai'nin çeşitli yerlerinde yerleştireceği 50'den fazla bina yer alırken, iki / üç meslektaş iki ya da üç yatak odalı bir daireyi paylaşacak. Yılda 30 gün ücretsiz izin hakkı da olacak. Kabin görevlisine bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti de verecek. Görev uçuşlarında otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüş şirket tarafından sağlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE:

Katılma anında en az 21 yaşında olmak

Ayak uçlarında dururken 212 cm'lik kol erişimi

Minimum 160 cm yükseklik

Lise mezunu

İngilizcede akıcılık (yazılı ve sözlü)

Emirates kabin görevlisi üniforması içindeyken görünür dövmeler olmayacak

Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI)

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER 7 AŞAMALI EĞİTİM SÜRECİNDEN GEÇECEK

1.Aşama:8 gün sürecek alıştırma haftasında adayın Dubai'deki ve eğitimi boyunca yeni ortama geçiş sırasında yardımcı olacak ve destek olacak bilgiler sağlanacak

2.Aşama:13 gün sürecek eğitim boyunca Güvenlik ve Acil Durum Prosedürü Eğitimi, uçak ve yolcuların her zaman güvende olmalarını sağlamak için bilgi ve becerileri sağlayacak eğitimler alacak. Eğitim, Uçak ekipmanı, yangınla mücadele, uçuş sırasında acil durumları ve tahliyeyi kapsayacak.

3.Aşama: 5 gün sürecek eğitim boyunca adaylar Grup Medikal eğitimi, gemideki herhangi bir tıbbi olayı güvenle yönetebilmesi eğitimler alacak. Kanama, yanıklar, acil doğum ve çeşitli tıbbi durumlar gibi konularla ilgili eğitim verilecek.

4.Aşama:2 gün sürecek eğitimlerde Güvenlik Eğitimi, asılsız davranış, kaçırma ve sabotaj gibi yasa dışı müdahaleleri önlemek ve yönetmek ve ayrıca kişisel güvenlik kaygılarını ele almak için klavuzlar, beceriler ve teknikler sağlayacak bilgiler verilecek.

5.Aşama:1 gün süresince İmaj eğitimi verilecek. Adaylar, üniforma standartları, cilt bakımı, makyaj, saç bakımı, tırnak bakımı ve sağlıklı bir yaşam tarzını kapsayacak eğitimler alacak.

6.Aşama:1 gün süresince adayın uçmaya hazır olup olmadığı test edilecek

7.Aşama: 14 gün süresince aday hizmet eğitimi alacak.14 gün Hizmet Eğitimi, 4 aya kadar bilgi ve becerileri kazandırmak adına iş öğrenme ve geliştirme eğitimi ve 3 gün Hizmet Değerlendirmesi (Fotoğraflı)

Emirates İstanbul ve İzmir'e kabin görevlisi alımına geliyor, kabul edilenlere Dubai'de ücretsiz konaklama hizmeti

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