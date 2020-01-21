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  4. Emre Kurttepeli Global İlişkiler Forumu (GIFGRF) seçkin üyeleri arasına katıldı

Emre Kurttepeli Global İlişkiler Forumu (GIFGRF) seçkin üyeleri arasına katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 23:41 | Son Güncelleme

Emre Kurttepeli Global İlişkiler Forumu (GIFGRF) seçkin üyeleri arasına katıldı.Global İlişkiler Forumu (GIF), üyelerini ve tüm ilgili bireyleri, uluslararası ve global ilişkilere dayalı konuları sorgulayıp, tartışabilecekleri bir platformda buluşturmayı amaçlayan, bağımsız bir dernektir.

Emre Kurttepeli Global İlişkiler Forumu (GIFGRF) seçkin üyeleri arasına katıldı

GIF farklı düşüncelerin uyum içinde varolduğu ve yaratıcı bir şekilde harmanlandığı bir kültürü destekleyip, daha da ileri götürmeyi hedeflemektedir. GIF’in tüm faaliyetlerinde sınırsız merak, analitik sorgulama, rasyonel tartışma, yapıcı üslup ve nesnel sentez esastır.

GIF, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmiş ve saygınlık kazanmış, siyasetçi, büyükelçi, akademisyen, silahlı kuvvetler mensubu, sanatçı, hukuk insanı, basın mensubu, iş adamı, iş kadını ve bürokratlardan oluşmuştur.

Daha önce James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) Kıdemli Araştırmacısı Sayın Ward Wilson, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren, Savunma Sanayii Müsteşarı Sayın Murad Bayar, European Stability Initiative (ESI) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gerald Knaus, New York Senatörü Sayın George Pataki gibi önemli isimlerin katıldığı Yuvarlak Masa toplantıları, Yunanistan Başbakanı Sayın George Papandreou, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Kadir Topbaş, Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Roland Busch, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, T.C. Başbakan Başmüşaviri Sayın İbrahim Kalın, Amsterdam Üniversitesi Rektörü Dr. Sijbolt J. Noorda, Büyükelçi Rıza Türmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski Yargıcı ve Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı ve Sn. Taha Akyol, The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) Bologna Center Direktörü ve Bilim ve Teknoloji Politikaları Profesörü Prof. Kenneth H. Keller, gibi pek çok üst düzey misafir konuşmacıların katıldığı toplantılar ve uluslararası temaslar mevcut faaliyetleri arasındadır.

Emre Kurttepeli Global İlişkiler Forumu (GIFGRF) seçkin üyeleri arasına katıldı

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli, Global İlişkiler Forumu,

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