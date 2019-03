Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 30 ila 38,50 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt KüçükbaşKG 37,50 38,50 37,58 HMS Et BüyükbaşKG 30,00 40,00 33,53 HTS Et KüçükbaşKG 30,00 30,00 30,00 HTS Et BüyükbaşKG 22,00 30,00 29,54 HMSKaşar PeyniriKG 15,00 15,00 15,00 HTS Yağlı PeynirKG 7,00 28,50 13,10 HTS HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış