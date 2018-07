Euromoney : Türkiye’nin en iyi bankası bu yıl da Akbank

Ayşegül Acar / İstanbul, 12 Temmuz (DHA) - Akbank, "Euromoney Mükemmellik Ödülleri"nde üst üste 6. kez ve toplamda 12. kez "Türkiye’nin En İyi Bankası Ödülü"nü aldı.

Akbank'tan yapılan açıklamada, "Dünyanın saygın finans yayın grubu Euromoney’nin 'Awards for Excellence 2018 - Mükemmellik Ödülleri 2018' kapsamında, 'Türkiye’nin En İyi Bankası Ödülü'nü bu yıl da Akbank aldı. 26 yıldır 100 ülkede düzenlenen ve bankacılık sektörü tarafından yakından takip edilen Euromoney ödüllerinde Akbank, üst üste altıncı; toplamda on ikinci defa 'Türkiye’nin En İyi Bankası' seçilerek, kırılması güç bir rekora imza attı" denildi.

"Müşterilerine en iyi bankacılık hizmetini sunmak ve ülke ekonomisine değer katmak için çalışmalarına aralıksız devam eden Akbank’ın başarılarının uluslararası yayınlarca takdir görmesinden mutluluk duyduklarını" belirten Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "İnsan kaynaklarımız, teknoloji ve inovasyona yaptığımız yatırımlarımız; güvenilir, dinamik, sade, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımımızla, geleceğin bankacılığını bugünden müşterilerimize sunuyoruz" dedi ve ekledi:

"Geleceğimize yatırım yapmaya devam ediyoruz, bu yıl teknolojiye toplam 300 milyon dolar yatırımımız olacak. Bu da hem Türkiye’nin vizyonunu daima ileri taşımak için yaptığımız çalışmalarımız hem de ülkemize olan güvenimizin önemli bir yansıması. Bankamızın kuruluşunun 70. yılında, tüm Türkiye’de sektöre yön verecek dönüşüm projemiz hayata geçirdik; yıl sonuna kadar 250 şubemizin dönüşümünü tamamlayacağız. Teknolojiyle şekillenen, odağında insan olan bu dönüşüm sürecinde kazandığımız hızla, günün her anında ve dünyanın her noktasında, müşterilerimizin yanında hatta hayatın kalbindeyiz. Ürün ve hizmetlerimizi hayatın içinden, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarından ilham olarak geliştiriyor, dönüştürüyoruz. Geleceğin bankacılığını şimdiden tecrübe etmek isteyen herkesi şubelerimize bekliyoruz."

"Önceliğimiz Türkiye ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılamak"

Yurt dışından uygun koşullarla sağladıkları uzun vadeli kaynaklarla da, Türkiye ekonomisinin yüksek oranlı ve istikrarlı büyümesine olan desteklerini sürdürdüklerinin altını çizen Hakan Binbaşgil, "Her zaman en iyi koşullarda kaynak yaratıp önceliğimiz olan Türkiye ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılamak için bütün enerjimizle çalışıyoruz. Güçlü bilançomuz sayesinde yalnızca bu yılın ilk yarısında, 400 milyon doları sermaye benzeri tahvil, 1.2 milyar dolar karşılığı sendikasyon kredisi ve 795 milyon doları seküritizasyon finansmanı olmak üzere, uluslararası piyasalardan toplam 2.4 milyar dolar tutarında kaynak sağladık. Türkiye ekonomisi için yurt dışından sağladığımız kredilere katılan bankaların sayısı bu yıl da artmaya devam etti. Bu seneki sendikasyonumuza da yeni banka katılımları oldu" dedi ve şöyle devam etti:

"Türkiye’nin bankası Akbank için müşterilerinden yatırımcılarına tüm paydaşlarının güven ve memnuniyeti her zaman birinci öncelik olmuştur. Önümüzdeki yıllar boyunca da Türkiye’nin güven duyulan bankası olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin uluslararası platformlarda en iyi şekilde tanıtılması, ülkemizin ekonomik potansiyelinin yatırımcılara ve tüm uluslararası paydaşlarımıza doğru şekilde anlatılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yatırımcı ilişkileri alanındaki faaliyetlerimizle Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar nezdinde profilini yükselterek de ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bu yıl ayrıca, Extel’in Avrupa çapında düzenlediği yatırımcı ilişkileri konulu anketinde de 'Türkiye’de Yatırımcı İlişkileri’nde En İyi Şirket' seçildik."

"Türkiye’nin en nitelikli bankacıları"

"Bir kez daha Türkiye’nin En İyi Bankası unvanını almamızda, ülkemizin en nitelikli bankacıları olan Akbanklıların payı çok büyük. Akbanklıların yüzde 96’sı üniversite mezunu, yüzde 9.0’u yüksek lisans ve doktora derecesine sahip. İnovasyon sürecine tüm çalışanlarımızı dahil eden, çok daha dinamik ve şeffaf, değişimi kucaklayan bir kurumsal kültüre sahibiz. Bu kültürümüzü daha da güçlendiriyoruz. Bankamızın en değerli kaynağı olan insan kaynağımıza yatırımlarımızı sürdürüyoruz." (Fotoğraflı)