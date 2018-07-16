Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül

İSTANBUL, (DHA)-Finansevim, dünyanın bir çok ülkesinde uygulanan faizsiz konut alımını, ödeme miktarı ve peşinat konusundaki engelleri ortadan kaldırarak; makul ödeme aralığı, kendi belirleyecekleri ödeme miktarı ile ihtiyaç sahibi orta ve alt gelir grubunu ev sahibi yapıyor. Konut sahibi olmak isteyenlere içlerinden birini seçebilecekleri üç çeşit fon örneği sunuluyor.

Faizsiz konut alımını uyguladığı yeniliklerle hizmete sunan Finansevim, oluşturduğu sistem ve uyguladığı kampanyalarla, orta ve alt gelir grubunu konut sahibi yapıyor. Finansevimin sisteminde ödeme miktarı ve peşinat gibi engeller ortadan kalıdırıldığı belirtiliyor. İhtiyaç sahiplerine, makul ödeme aralığı ve kendi belirleyecekleri ödeme miktarı seçenekleri sunuluyor.

"ALICI AYLIK ÖDEME MİKTARINI VE PEŞİNATLARI KENDİ BELİRLİYOR"

Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özkaya uyguladıkları sistemi şöyle anlattı: "Ülkemizde şimdiye kadar konut sahibi olamamış bir kitle var. Bu kitleyi nasıl ev sahibi yaparız konusu hep tartışıldı hep konuşuldu. Bizden bundan yola çıkarak, aylık ödeme miktarını ve peşinatlarını kendilerinin belirleyeceği bir sitemle ev sahibi olamayan kesime bu imkanı sunduk. Ülkemizdeki tüketici kanunlarına göre inşaat firmalarımız konutları 36 ayda teslim etmek zorunda. Hal böyle olunca da ister istemez ödeme aralıkları sınırlı ve miktarlar oldukça yüksek oluyor. Biz uyguladığımız bu sistemle hem üretici inşaat firmalarımızın satışlarını desteklemiş oluyor, hem de ev sahibi olamayan kitleyi ev sahibi yapmış oluyoruz.