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Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

Finansevim, dünyanın bir çok ülkesinde uygulanan faizsiz konut alımını,  ödeme miktarı ve peşinat  konusundaki engelleri ortadan kaldırarak; makul ödeme aralığı, kendi belirleyecekleri ödeme miktarı ile ihtiyaç sahibi orta ve alt gelir grubunu ev sahibi yapıyor.

Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül

İSTANBUL, (DHA)-Finansevim, dünyanın bir çok ülkesinde uygulanan faizsiz konut alımını, ödeme miktarı ve peşinat konusundaki engelleri ortadan kaldırarak; makul ödeme aralığı, kendi belirleyecekleri ödeme miktarı ile ihtiyaç sahibi orta ve alt gelir grubunu ev sahibi yapıyor. Konut sahibi olmak isteyenlere içlerinden birini seçebilecekleri üç çeşit fon örneği sunuluyor.

Faizsiz konut alımını uyguladığı yeniliklerle hizmete sunan Finansevim, oluşturduğu sistem ve uyguladığı kampanyalarla, orta ve alt gelir grubunu konut sahibi yapıyor. Finansevimin sisteminde ödeme miktarı ve peşinat gibi engeller ortadan kalıdırıldığı belirtiliyor. İhtiyaç sahiplerine, makul ödeme aralığı ve kendi belirleyecekleri ödeme miktarı seçenekleri sunuluyor.

"ALICI AYLIK ÖDEME MİKTARINI VE PEŞİNATLARI KENDİ BELİRLİYOR"

Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özkaya uyguladıkları sistemi şöyle anlattı: "Ülkemizde şimdiye kadar konut sahibi olamamış bir kitle var. Bu kitleyi nasıl ev sahibi yaparız konusu hep tartışıldı hep konuşuldu. Bizden bundan yola çıkarak, aylık ödeme miktarını ve peşinatlarını kendilerinin belirleyeceği bir sitemle ev sahibi olamayan kesime bu imkanı sunduk. Ülkemizdeki tüketici kanunlarına göre inşaat firmalarımız konutları 36 ayda teslim etmek zorunda. Hal böyle olunca da ister istemez ödeme aralıkları sınırlı ve miktarlar oldukça yüksek oluyor. Biz uyguladığımız bu sistemle hem üretici inşaat firmalarımızın satışlarını desteklemiş oluyor, hem de ev sahibi olamayan kitleyi ev sahibi yapmış oluyoruz.

"VADEYİ 12 AYDAN 360 AYA KADAR UZATIYORUZ"

Satılan bir evi 36 ayda teslim etmek zorunda olan firmalarımız dolayısıyla bu teslimatı yapmak için belirli bir parayı almak zorunda bu da ister istemez vatandaşların ödeme aralığı ve miktarına yansıyor. Biz bu vadeyi 12 aydan 360 aya kadar uzatarak hem vatandaşların rahat ödeme planı sayesinde ev sahibi olmalarını sağlıyoruz hem de konut sektöründe ki satışlarda bir hareket sağlamış oluyoruz. Üstelik bunu yaparken de vatandaşlarımızı faizden uzak tutarak, faizsiz bir şekilde sağlıyoruz. Bunları da geliştirdiğimiz tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemi modelleriyle yapıyoruz. Fonlarımızı örnekleyecek olursak;

"ÜÇ ÇEŞİT FON ÖRNEGİ SUNULUYOR"

Çekiliş Fonu: 12 aydan 360 aya kadar taksit ödemeleriyle, ilk sırada evinizi alma fırsatı sunuyoruz. Üstelik bunu yaparken de kira yardımı gibi fazla ödemelerde yok.

İhtiyacınız olan fon tutarına, karar verilir. Örnek 80.000 TL, 150.000 TL ya da daha fazlası. Grup seçimi yapılır 2-24-36-48-60-72-84-96-108-120-180-360 kişilik gruplardan herhangi birini tercih edebilirler. Fon teslim tarihiniz belirlendi. Artık teslimat tarihlerinde ihtiyaçları olan tutarı kullanabilirler. Fon teslimatı yapıldıktan sonra taksitler sabitlenir, artık kolayca borçları bitene kadar kendi ödemelerini yapabilirler.

Vade Ortası Fonu: Sabit taksitlerinizi kendinizin belirleyeceği bir sistem ister 500 TL ister 1000 TL ya da daha fazlası tamamen sizin belirleyeceğiniz ödeme miktarı.

Almak istedikleri evin fiyatına karar verirler. Örnek 80.000, 150.000 250.000 ya da daha fazlası. Verilen teslimat tarihi onlar için uygunsa karşılıklı yasal güvencelere dayalı sözleşmemizi imzalayabiliriz. Bu modelimizde teslimattan önce ve sonra tüm taksit ödemeleriniz sabittir. Bu modelimizde teslimat tarihiniz sözleşme yapıldığı anda sizlere bildirilir.

Relax Ödeme Fonu: Türkiye'de ilk defa uygulanan faizsiz modelle, dilediğiniz taksiti, herhangi bir ödeme planı oluşturmadan dilediğiniz şekilde ödeyebileceğiniz bir sitem. Faiz ve kefil yok, ödemelerini kendileri belirleyebiliyor, 360 aya kadar taksit imkanı var ve isteyen peşinatsız da katılabiliyor.

Almak istedikleri evin fiyatına karar verirler, örnek 80.000 , 150.000 250.000 yada daha fazlası. Ödemelerinin yüzde 50 sini içeride biriktirdiklerinde, teslimata hak kazanırlar. Relax modelimizde dilediklerinde mola verme hakkına sahipler. Türkiye'de ilk defa uygulanan yeni sistemde tüm taksitler sizin belirlediğiniz doğrultuda ilerler. Diledikleri tarihte, istedikleri taksiti ödeyebilirler. Örneğin, şubat 400 TL, mart 250 TL , nisan 1000 TL. Teslimattan sonra taksitler, belirlediğiniz vadeye göre sabitlenir. Relax ödeme modeli, ödemelerinizi rahat rahat ödeyebilmeniz için , Türkiye'de ilk defa geliştirdiğimiz bir modeldir. Görüldüğü üzere orta ve alt gelir grubunu ev sahibi yapmak için her bütçeye göre çeşitli modellerimiz bulunmaktadır."

(FOTOĞRAF)

Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül

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