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Geleneksel zeytinyağı sabunu üretimi ders programında

FİNANS HABERLERİ  | 21.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

BALIKESİR Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü'nde, fabrikasyon üretim nedeniyle unutulmaya yüz tutan geleneksel zeytinyağı sabunu imalatı, ders programına alındı.

Geleneksel zeytinyağı sabunu üretimi ders programında

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü'nde, fabrikasyon üretim nedeniyle unutulmaya yüz tutan geleneksel zeytinyağı sabunu imalatı, ders programına alındı. Hem bölüm öğrencileri hem de geleneksel yöntemlerle zeytinyağı sabunu üretimi yapmak isteyen girişimciler, okulda verilen eğitim programlarıyla hakiki zeytinyağı sabunu yapmayı öğrenirken, sertifikalarını da alıyor.
Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü tarafından ders programı içerisine alınan geleneksel zeytinyağı sabunu imalatı konusunda, okul dışından da hem hobi olarak sabun imalatı yapmak isteyen hem de bu sektörü yaşatıp, gelir elde etmek isteyen girişicimler için eğitim programı düzenlendi. Aralarında butik sabun imalatı yapmak isteyen girişimcilerin yanı sıra öğrenci, doktor, emekli ve memurların da bulunduğu 30 kişi, geleneksel yöntemlerle zeytinyağı sabunu yapmayı öğrendi. Fabrikasyon sabun imalatı yapan profesyonellerin deneyimlerini aktardığı eğitimlerde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkez Müdürü Tıbbi Aromatik Bitki Uzmanı Nazım Tanrıkulu da uçucu yağların elde edilmesi ve esans olarak kullanımı hakkında bilgi verdi.
SABUNHANE AÇILIYOR
Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Raif Sakin, "Geleneksel sabun imalatı uygulamalarımız her yıl devam edecek. Geleneksel sabun tecrübe ile sabit olan bir konu. Kursiyerlerimiz uygulama alanımız sayesinde görerek, hata yaparak, hatalarını görerek en doğruyu bulmaya çalışıyorlar. Edremit Meslek Yüksekokulu olarak hedefimiz 2015 yılında başladığımız bu serüvene devam etmek. Sabunhanemiz de bu sene içerisinde bitecek. Kursiyerlerimiz bir dahaki sene geldiklerinde hem geleneksel usulü hem de ticari sabun üretimini atölyemizde görmüş olacak. Şu an burada yaptığımız tamamen zeytinyağı sabunu" dedi.
'DAHA SAĞLIKLI SABUNLAR ELDE EDİYORUZ'
Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi ve ziraat mühendisi Mücahit Kıvrak da, okul bünyesinde dönem dönem zeytinyağı sabunu imalatı konusunda eğitimlerin süreceğini belirtti. Kıvrak, "Burada geleneksel metotları öğretmemizin önemi; günümüzde çok aşırı derecede kimyasal kullanılan temizlik maddeleri var. Biz burada kursiyerlerimize yüksek asitli zeytinyağından su ve kostik maddesi kullanarak sabun yapmayı öğretiyoruz. Doğal yöntemlerle elde edilmiş zeytinyağının çeşitli nedenlerle yüksek asitli çıkmış olması nedeniyle hem ekonomiye kazandırılmış oluyor hem de zeytinyağının temizleyici özelliğini sabuna direkt geçirerek daha sağlıklı sabunlar elde ediyoruz" diye konuştu.
'GELENEKSEL ATÖLYELER AZALDI'
Geleneksel yöntemlerle hazırlanan zeytinyağı sabununun, altında ateş yakılıp, kostik verilerek yapıldığını belirten sabun imalatı ustası Anıl Öztürk, üretilen sabunların aynı zamanda geleneksel hamam kültürünün de bir parçası olduğunu söyledi. Öztürk, eğitim programına katılanlar arasında evinde sağlıklı sabun imalatı yapmak için katılanlar olduğu gibi profesyonel sabun ustalarının da yetiştiğini söyledi. Öztürk, şöyle dedi:
"Yaklaşık 15 yıl önceye kadar bölgemizde 100'ün üzerinde sabun atölyesi vardı. Fakat günümüzde bu rakam 5-10 tane diyebiliriz. Giderek fabrikasyona dönüyor ve unutuluyor. Sadece bizde değil, dünyada da unutuluyor. Şu an Türkiye ve İspanya'dan başka geleneksel sıcak sabun üretimi yapan yok. Bunu yaşatmak ve daha geniş bölgelere yaymak için bu eğitim programlarını düzenliyoruz."
KAZANLAR YAKILDI
Eğitime katılan öğrenciler pratik bilgilerin ardından uygulama alanına geçti. Odun ateşinde sabun yapan katılımcılar, ilk sabunlarını üretti. Geleneksel zeytinyağı sabunu imalatını öğrenmek için İstanbul'dan gelen Dr. Didem Yenmez, "Şimdiye kadar aileden gelen zeytin, zeytinyağı ve sabunları görüyorduk ama bunun daha bilimsel olmasını görmek istedim. Bu nedenle eğitimlere katıldım" ifadelerini kullandı.
Eğitim için Datça'dan gelen Ahmet Baki Akyazı ise "Soğuk sabun imalatını biliyordum ama sıcak sabun imalatını öğrenmek için geldim. Bu çok zor ve zahmetli bir iş ama bizim yüzyıllardır geleneksel olarak süre gelen bir mesleğimiz. Edremit de bunun tam yeri. Osmanlı döneminden bu yana Edremit ve Ayvalık'ta geleneksel sabunlarımız üretiliyormuş" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

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