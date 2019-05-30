Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Latin Amerika'ya ihracat atağı başlattı. Birliğin organizasyonuyla, Güney Amerika'da toplam ciroları milyar dolarları bulan perakendeciler Türk üreticiler ile buluştu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracatta rotasını Latin Amerika'ya kırdı. Birlik tarafından İstanbul'da düzenlenen toplantıda, Latin Amerika ülkelerinde faaliyet gösteren tedarik ve perakende firma temsilcileri Türk üretici firmalarla bir araya geldi.

"Özel Nitelikli Alım Heyeti" programı kapsamında aralarında Grupo Exito, Grupo Nutresa ve Grupo Carulla gibi prestijli markaların bulunduğu 16 firma yetkilisi, Türk üreticiler ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ilk günden itibaren çeşitli anlaşmalara imza atılırken, iş birlikleri yapılması gibi konularda görüş birliğine varıldı.

- "Latin Amerika'ya ihracat yüzde 478 arttı, ürünlerimizden memnunlar"