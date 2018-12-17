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İşsizlik Eylül döneminde yüzde 11.4’e yükseldi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 10:20 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde işsizlik, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 10.6 düzeyinden, yüzde 11.4’e yükseldi.

İşsizlik Eylül döneminde yüzde 11.4’e yükseldi (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Türkiye genelinde işsizlik, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 10.6 düzeyinden, yüzde 11.4’e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 749 bin kişiye yükseldi.
İşsizlik oranı 0.8 puanlık artış ile yüzde 11.4’e çıkarken aynı dönemde; tarım dışı işsizlik 0.7 puanlık artış ile yüzde 13.5'e yükseldi.
Bu dönemde genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 1.6 puanlık artış ile yüzde 21.6'ya çıkarken,15-64 yaş grubunda bu oran 0.9 puanlık artış ile yüzde 11.7 düzeyine yükseldi.
TÜİK verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı Eylül’de, geçen yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 29 milyon 63 bin kişiye yüksleirken, istihdam oranı ise 0.1 puanlık düşüş ile yüzde 47.8’e geriledi.
Bu dönemde tarım sektöründe çalışanların 264 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 531 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin yüzde 19.2’si tarım, yüzde 19.6’sı sanayi, yüzde 6.9’u inşaat ve yüzde 54.3’ü hizmet sektöründe yer aldı.
Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1.1 puan ve inşaat sektörünün payı 0.8 puan azalırken, sanayi ve hizmet sektörlerinin payları sırasıyla 0.8 ve1.2 puan arttı.
İşgücü 2018 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 598 bin kişi artarak 32 milyon 813 bin kişiye, iş gücüne katılım oranı da 0.4 puanlık artışla yüzde 54’e yükseldi.
Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 73.5'e, kadınlarda da 0.4 puanlık artışla yüzde 34.9'a çıktı.
Eylül döneminde herhangi bir sosyla güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.0 puan azalarak yüzde 33.8’e geriledi.
Tarım dışı sektörde kayırt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre bir değişim göstermeyerek yüzde 22 oldu. (Tablo ve Grafik)

İşsizlik Eylül döneminde yüzde 11.4’e yükseldi (2)İşsizlik Eylül döneminde yüzde 11.4’e yükseldi (2)

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