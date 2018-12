Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010183 -3,86 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 520,876906 -0,10 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186232 0,00 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013016 -2,98 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021140 -1,58 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020931 -0,88 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,982489 -0,76 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048771 -0,58 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029242 -2,37 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 55,952286 -2,33 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,051528 -1,86 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065009 -1,72 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,061545 -1,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037223 -0,82 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,469435 -0,80 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,975676 -0,68 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,407155 -0,61 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,218865 -0,47 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,143770 -0,82 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,919464 -0,78 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028334 -0,67 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,811162 -0,57 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025269 -0,43