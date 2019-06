Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 558,104383 -0,68 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013772 -3,82 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023490 -0,54 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021567 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034640 -0,96 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043843 -0,83 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086856 -0,78 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017873 -0,72 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,986092 -0,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,514112 -0,31 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,022797 -0,27 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,331355 -0,19 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,019076 -0,10 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 72,787438 -0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,561043 -0,23 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024884 -0,01 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038059 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,122625 -0,45 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,321264 -0,07 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 224,064293 -0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)