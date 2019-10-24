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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 14:51 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,529516 -1,22 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036305 -1,10 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,352928 -0,88 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061722 -0,87 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054120 -0,80 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,421869 -1,31 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021840 -1,03 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030836 -1,01 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057299 -0,91 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023722 -0,90 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076084 -1,33 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042043 -1,01 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036179 -1,00 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026387 -0,88 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074635 -0,83 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,015241 -0,91 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,069461 -0,65 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,074445 -0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022532 -0,91 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,381165 -0,90 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,194750 -0,84 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037775 -0,67 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,126986 -0,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,338672 -0,85 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039604 -0,69 ING Portföy Altın Fonu 0,030432 -0,69 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023399 -0,69 TEB Portföy Altın Fonu 0,067192 -0,69(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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