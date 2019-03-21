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KDV indirimi süresinin uzatılması mobilyacıları sevindirdi

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 13:29 | Son Güncelleme

MOBİLYA Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada KDV indiriminin uzatılması yönündeki karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, mobilya sektörünün büyümesi için KDV indiriminin 2023 yılına kadar sabitlenmesi gerektiğini söyledi.

KDV indirimi süresinin uzatılması mobilyacıları sevindirdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- MOBİLYA Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada KDV indiriminin uzatılması yönündeki karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, mobilya sektörünün büyümesi için KDV indiriminin 2023 yılına kadar sabitlenmesi gerektiğini söyledi. Güleç, KDV indirimiyle beraber satışlarda yüzde 30 oranında artış olacağını kaydetti.
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç yaptığı açıklamada, "Bizim beklediğimiz karardı. Çok teşekkürler. Mobilya da artış grafiğinin düşmemesi için önemliydi. Düğün mevsimi başladı. Tüketicinin daha uygun mobilya alabilmesi için güzel bir uygulama” dedi. Güleç, “Mobilya ham maddeleriyle beraber ve özellikle yonga levha, MDF, süngerle beraber bu KDV indiriminin 2023’e kadar kalıcı olmasını istiyoruz. Hedeflerimiz var. İç pazarın daha dinamik olması lazım, dünya pazarından pay almak için. Mobilya sektörünün başarısı var. Geleceği olan bir sektör. Üretimin çoğunluğunu gelişmiş ülkeler yapıyor. Mobilyacılarımız inovasyon ve tasarımla katma değerli ürünler üretebilmeli. Karar, devletimiz iş adamlarının yanında olduğunu gösteriyor. Dünya pazarından büyük pay almamız gerekiyor" diye konuştu.
'FATURA ALIN'
Tüketicilere uyarılarda bulunan Güleç, "Tüketicilerinden isteğimiz aldıkları ürünün faturasını istesinler. Böylelikle haksız rekabet ortadan kalkıyor. Maliyenin daha fazla vergi toplayabilmesi için fatura şart. KDV indirimi tüketici için büyük bir fırsat” dedi. Güleç, satışların iyiye gideceğini belirterek, “Düğün mevsimiyle beraber yüzde 30 oranında artış olur. İç pazar durgun. Bizim daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor. Nisan, mayıs haziran ayları önemli. Çünkü giderlerimiz artıyor" diye konuştu.
İNEGÖL FUARI GÜZEL GEÇECEK
2-6 Nisan tarihleri arasında yapılacak MODEF Fuarı'na da değinen Güleç, "Mobilya fuarımız önemli. İMOB çok başarılı geçti. Çin'e otuz firmayla gittik. Guanza Fuarı da iyi geçti. İnegöl de çok başarılı geçecek. Türkiye mobilya sektörü iyi durumda. Biz çalıştıkça İnegöl’e daha fazla müşteri gelecek" ifadelerini kullandı.

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KDV indirimi süresinin uzatılması mobilyacıları sevindirdiKDV indirimi süresinin uzatılması mobilyacıları sevindirdi

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