FİNANS

Konutder Başkanı'ndan 'yapısal dönüşüm' değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 16:35 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından YEP kapsamında açıklanan 'Yapısal Dönüşüm Adımları'nı değerlendiren Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.

Konutder Başkanı'ndan 'yapısal dönüşüm' değerlendirmesi

İSTANBUL,(DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından YEP kapsamında açıklanan 'Yapısal Dönüşüm Adımları'nı değerlendiren Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, reform paketiyle açıklanan sermaye enjeksiyonu kamu bankalarıyla birlikte tüm sektörleri ve sektörümüzü pozitif etkileyecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Açıklanan 'Yapısal Dönüşüm Adımları'nı değerlendiren Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Gayrimenkul sektörü olarak Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı reform paketini memnuniyetle karşıladık. Reel sektöre ve finans piyasalarına yönelik pek çok yenilik getiren paketin Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Reform paketiyle açıklanan sermaye enjeksiyonu kamu bankalarıyla birlikte tüm sektörleri ve sektörümüzü pozitif etkileyecektir" ifadelerini kullanarak sözlerine devam eden Altan Elmas şunları söyledi:

"Sektörde kredilerin bir kısmının kurulacak olan gayrimenkul fonu hissesi ile takas edilmesi sektörü rahatlatacak ve kredilerin fona konulmayan kısımlarının ödenebilirliğini daha da artıracaktır. Böylelikle gayrimenkul fonu hem bankalar hem de sektör firmalarının yararına bir enstrüman olacaktır. Aynı zamanda sermaye piyasalarımızın gelişimine de fayda verecektir. Bankalar isterse bu fon hisselerini piyasada satarak nakde dönebilecektir. Sonuç olarak sektör yeni paket ve önlemlerin etkisiyle daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Ertelenen talep morallerin düzelmesiyle yeniden harekete geçecek. Zamanlama olarak da bahar ve yaz mevsimleri, sektörümüz açısından yeniden canlanma dönemidir. Bunun reform paketiyle desteklenmesi umut verici oldu."

(FOTOĞRAF)

PARTNER Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş! Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş!
Türkiye en çok dolar kurunu konuştuTürkiye en çok dolar kurunu konuştu
Çin Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyorÇin Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

Yeni uygulama başladı!

Yeni uygulama başladı!

İstanbul Havalimanı'nın otoparkı 15 Nisan'a kadar ücretsiz

İstanbul Havalimanı'nın otoparkı 15 Nisan'a kadar ücretsiz

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik!

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çekti

İstanbul Havalimanı'na iniş için uçakların yeni yaklaşma yöntemi radar da dikkat çekti

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Türkiye en çok dolar kurunu konuştu

Türkiye en çok dolar kurunu konuştu

Çin Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor

Çin Bitcoin madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor

Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı

Trafik sorunu ve sağlıklı yaşam trendi, bisiklete talebi patlattı

Yabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdi

Yabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.