Konutder Başkanı'ndan 'yapısal dönüşüm' değerlendirmesi

İSTANBUL,(DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından YEP kapsamında açıklanan 'Yapısal Dönüşüm Adımları'nı değerlendiren Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, reform paketiyle açıklanan sermaye enjeksiyonu kamu bankalarıyla birlikte tüm sektörleri ve sektörümüzü pozitif etkileyecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Açıklanan 'Yapısal Dönüşüm Adımları'nı değerlendiren Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Gayrimenkul sektörü olarak Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı reform paketini memnuniyetle karşıladık. Reel sektöre ve finans piyasalarına yönelik pek çok yenilik getiren paketin Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Reform paketiyle açıklanan sermaye enjeksiyonu kamu bankalarıyla birlikte tüm sektörleri ve sektörümüzü pozitif etkileyecektir" ifadelerini kullanarak sözlerine devam eden Altan Elmas şunları söyledi: