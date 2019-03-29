FİNANS

PLAT/Özer: Özel markalı ürünler sektörü 2018’de cirosunu yüzde 70 artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT), özel markalı ürünler (Private Label) cirosunun 2018 yılında yüzde 70 gibi rekor artışla 50 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.   PLAT Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, “Özel markalı ürünlerin kalitesine duyulan güvenin artması, indirim marketlerin Türkiye genelinde şube sayılarının artması ile birlikte daha kolay ulaşılabilir hale gelmeleri, enflasyondaki hareketlilikten bunalan tüketicinin neredeyse yarı yarıya daha ucuz olan market markalı ürünlere yönelmesine sebep oldu” dedi.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mart (DHA) - Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT), özel markalı ürünler (Private Label) cirosunun 2018 yılında yüzde 70 gibi rekor artışla 50 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.
PLAT Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, “Özel markalı ürünlerin kalitesine duyulan güvenin artması, indirim marketlerin Türkiye genelinde şube sayılarının artması ile birlikte daha kolay ulaşılabilir hale gelmeleri, enflasyondaki hareketlilikten bunalan tüketicinin neredeyse yarı yarıya daha ucuz olan market markalı ürünlere yönelmesine sebep oldu” dedi.
Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer DHA’nın sorularını yanıtladı;
- Private Label nasıl ortaya çıktı?
Avrupa’da perakendecilerin markalı ürünlerin kâr marjından faydalanmak üzerine kendi markalarını oluşturarak ürün ürettirmesi sektörün temellerinin atılmasını sağladı. Tabii bu durum bir süre sonra bu ürünleri rekabetçi ürünler noktasına getirdi ve biz tüketicilere aynı kalitede ürünü neredeyse yarı fiyatına ulaşma avantajı sağladı.
- Özel markalı ürünler nerelerde satılıyor?
Yüksek indirim marketleri başta olmak üzere ulusal zincir marketlerde bulunabileceği gibi bazı yerel zincir marketlerde özel markalı ürünlere rastlayabilirsiniz.
- Hangi firmalar üretiyor?
Özel markalı ürünlerin her biri sektörünün önde gelen üreticileri tarafından üretiliyor. Standartlara uygun üretim yapan bu firmaları zincir marketler de düzenli olarak denetliyor. Özel markalı ürünlerin arkasına baktığınızda etiketinde hangi firma tarafından üretildiğini görebilirsiniz.
- Özel markalı ürünler neden ucuz?
Fiyatı belirleyen unsurların içerisinde; o ürünle ilgili ne kadar reklam yapıldığı, ürünün hangi ambalaja sahip olduğu, ürünün market rafına gelene kadar kaç tüccarın elinden geçtiği, marketin personel gideri, kira gideri gibi tüm faktörler doğal olarak biz tüketicilere yansır. Bir özel markalı üründe bu giderler ya hiç yok ya da mümkün olan en az seviyede olur.
- Özel markalı ürünlerin genel fiyat dengesi üzerindeki etkisi nasıl ölçülüyor ve bu etki Türkiye'de hangi düzeylerde bulunuyor?
Yapılan ölçümlemelere göre A Marka bir ürünü 100 lira kabul ettiğimizde özel markalı ürün ortalama 60 lira seviyesinde. Tabii burada sadece ortalama fiyat paritesini değerlendirmek yetersiz olacaktır. Özel markalı ürünlerdeki fiyat odaklı rekabet, markalı ürünlerin fiyat yükseltmelerine de engel olarak enflasyonu dizginleyen bir rol üstlenmektedir.
- Özel markalı ürünler ne kadar güvenilir?
Tüketici özel markalı ürünleri gönül rahatlığıyla satın alabilir. Bu ürünleri üretenler de satanlar da sektörünün en büyüklerinden oluşuyor. Perakendeci kendi markası olduğu için üretici ise ürünün arka etiketinde adı yazdığı için üzerine titriyor.
Kalite konusunda firmalarımız gerçekten de çok iyi noktadalar. Özel markalı ürünler her biri sektörün en büyük firmaları tarafından standartlara uygun olarak üretiliyor. Üstelik marketler de üreticileri çok sıkı bir şekilde denetliyor. Perakende sektöründe özel markalı ürünlerin ağırlığının giderek artacağını söyleyebiliriz. Trendler de bunu gösteriyor.
Ayrıca özel markalı ürünleri tüm marketlerin ‘koşulsuz iade’ garantileri var ve bir ürünü sadece ve sadece ‘beğenmedim’ diyerek bile iade edebiliyorsunuz.
- Ne kadar tüketiliyor?
Gelişmiş dünya ülkelerinde tüketim oranları oldukça yüksek. Ülkemiz sektörde nispeten yeni sayılacağı için henüz Avrupa ortalamasına yaklaşmış olmasa da bugün ülkemizde satılan her beş üründen biri özel markalı ürünlerden oluşuyor.
- En çok hangi ürünler satılıyor?
Özer: Süt ürünleri, temizlik ürünleri ve kağıt ürünler çok yüksek satış rakamlarına sahip. Hatta bazı kategorilerde uzak ara lider konumda olan özel markalı ürünler bulunuyor.
- Özel markalı ürünler pazarı neden hızlı büyüyor?
İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar tüketiciyi hayat standartlarında değişiklik yapmadan ihtiyaçlarını daha ekonomik yollardan gidermeye itti. Bu da doğal olarak market alışverişlerinde özel markalı ürünlere olan talebi arttırdı.
- Özel markalı ürünlerin Türkiye'de yüzde 19.9 olan pazar payının önümüzdeki dönemde nasıl bir gelişmesi bekleniyor?
Özel markalı ürünler sektörü 2018 yılında yüzde 70 büyüyerek 50 milyar liralık bir hacme ulaştı ve bu büyümenin 2019 yılında da devam etmesini bekliyoruz. Özel markalı ürünlerle yeni tanışan ve ürün/fiyat dengesinden çok memnun kalan bir kesim de var. Dolayısıyla büyümenin devam etmesi kaçınılmaz.
- Özel markalı ürünlerin Türkiye'deki pazar payının Almanya ve daha sonra İngiltere düzeylerine ne kadarlık bir sürede yükselebilir?
Avrupa ülkelerinin özel markalı ürünlerle tanışıklığı bizden çok daha eski... Ülkemizdekine nazaran daha oturmuş bir pazar söz konusu. Şu an Avrupa’da sektörün yüzde 50’ye yakın bir pazar payı var. Biz daha yolun çok başındayız ancak Avrupa’ya oranla daha hızlı büyüyoruz. Dolayısıyla yüzde 50’leri görmek için yolumuz uzun gibi gözükse de mesafeyi hızlı kapatacağımızı öngörüyoruz. Sektörün büyüme rakamlarını ve gelişim hızını göz önüne alarak önümüzdeki beş yılda Avrupa ortalamasını yakalarız diye düşünüyoruz.
Özel Markalı Ürünler (Private Label) sektöründen öne çıkan başlıklar:
- Satılan her beş üründen biri market markalı. Son rakamlara göre ülkemizde market alışverişinde harcanan beş liranın bir lirası özel markalı ürün için veriliyor, Avrupa’da bu rakam üçte bir seviyesinde.
- Tüketicinin özel markalı ürünlere duyduğu güvenin artması ve yeni bir ürünü denemeye karşı daha istekli oluşu perakende sektörünün cirosunda özel markalı ürünlerin payını artırıyor.
- Nielsen verilerine göre tüketicinin fiyat farkındalığı geçtiğimiz yıl yüzde 69 seviyesinden yüzde 91 seviyesine çıktı. Artık bir ürünü fiyatını sorgulamadan satın almayan bir müşteri kitlesi var
- Türkiye’deki modern kanal mağaza sayısı son 10 yılda üç katına çıktı ve 10 bin 152 seviyesinden 30 bin 640’a yükseldi. 400 metrekarenin altındaki mağaza büyüklükleri ile indirim marketlerinin sadece son iki yılda mağaza sayılarını yüzde 34 artırmaları özel markalı ürünler pazarının büyümesinde en büyük rolü oynadı.
- 2008 yılında indirim marketleri yüzde 36, zincir marketler yüzde 9.0 ve yerel marketler yüzde 6.0 büyüdü.
- Market alışverişinde e-ticaret dünyada yüzde 8.0, Çin’de yüzde 10, Türkiye’de ise yüzde 2.0 seviyesinde
- Özel markalı ürünlerin toplam süpermarket pazarının cirosundaki payı Avrupa’da yüzde 18 ile yüzde 42 arasında değişirken ortalama yüzde 31.5 olarak ölçülüyor. Türkiye’de ise bu oran (alkol ve sigara hariç) yüzde 19.9’a ulaşmış durumda.
- Avrupa’daki rakamlarla kıyaslandığında özel markalı ürünler sektörünün ülkemizde gideceği çok yol var. Bu alanda önemli bir büyüme fırsatı bulunuyor.
- 2017 yılını 30 milyar lira ciro ile kapatan özel markalı ürünler sektörü, 2018 yılında cirosunu yüzde 70 artırarak 50 milyar lira büyüklüğe ulaştı.
- Özel markalı ürünler hızlı tüketim ürünleri sektörünün üzerinde büyüyor. Nielsen Perakende Paneli verilerine göre toplam paketli Hızlı Tüketim Ürünleri pazarı (PHTÜ), 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 bir ciro büyümesi kaydetti. Sigara ve alkol hariç bakıldığında büyüme yüzde 20 olurken bunun yüzde 18’lik kısmı fiyat değişiminden, yüzde 1.0’lik kısmı ise hacim büyümesinden kaynaklandı.
- Aynı dönemde private label sektörünün cirosu yüzde 70 arttı. - Nielsen rakamları, perakende de küçük formatlar ve parfümerilerin en hızlı büyüyen kanallar olduğunu ortaya koydu. Dünyada ve Türkiye’de perakende sektöründe kendini gösteren küçük süper marketler ve parfümerilerdeki büyüme trendi de 2018 yılında özel markalı ürünler cirosundaki artışı olumlu etkiledi.
- 2019 yılında da özel markalı ürünler sektörünün en az yüzde 50’ye yakın bir büyüme göstererek her 100 liralık market alışverişinin 30 lirasının bu ürünlerden oluşması bekleniyor. (Fotoğraflı)

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altındaKorkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
“Dijital Teknoloji Geliştiriciler” için SAS’tan ücretsiz online sertifika programı“Dijital Teknoloji Geliştiriciler” için SAS’tan ücretsiz online sertifika programı
"Hava yolu halkın yolu haline geldi""Hava yolu halkın yolu haline geldi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devletten yapılabilecek

Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devletten yapılabilecek

Altın alımlarından yeni dönem

Altın alımlarından yeni dönem

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Çiğ süt destek ödemeleri başlıyor

Çiğ süt destek ödemeleri başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alacağız"

"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alacağız"

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Filyos'a 10 bin kişilik istihdam, 1.5 milyar dolarlık yatırım fizibilitemiz var

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Filyos'a 10 bin kişilik istihdam, 1.5 milyar dolarlık yatırım fizibilitemiz var

Ordu’da 'Akıllı Şehir' dönemi başlıyor

Ordu’da 'Akıllı Şehir' dönemi başlıyor

“Dijital Teknoloji Geliştiriciler” için SAS’tan ücretsiz online sertifika programı

“Dijital Teknoloji Geliştiriciler” için SAS’tan ücretsiz online sertifika programı

"Hava yolu halkın yolu haline geldi"

"Hava yolu halkın yolu haline geldi"

4 taksit açıklaması, kuyumcunun yüzünü güldürdü

4 taksit açıklaması, kuyumcunun yüzünü güldürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.