PLAT/Özer: Özel markalı ürünler sektörü 2018’de cirosunu yüzde 70 artırdı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mart (DHA) - Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT), özel markalı ürünler (Private Label) cirosunun 2018 yılında yüzde 70 gibi rekor artışla 50 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

PLAT Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, “Özel markalı ürünlerin kalitesine duyulan güvenin artması, indirim marketlerin Türkiye genelinde şube sayılarının artması ile birlikte daha kolay ulaşılabilir hale gelmeleri, enflasyondaki hareketlilikten bunalan tüketicinin neredeyse yarı yarıya daha ucuz olan market markalı ürünlere yönelmesine sebep oldu” dedi.

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer DHA’nın sorularını yanıtladı;

- Private Label nasıl ortaya çıktı?

Avrupa’da perakendecilerin markalı ürünlerin kâr marjından faydalanmak üzerine kendi markalarını oluşturarak ürün ürettirmesi sektörün temellerinin atılmasını sağladı. Tabii bu durum bir süre sonra bu ürünleri rekabetçi ürünler noktasına getirdi ve biz tüketicilere aynı kalitede ürünü neredeyse yarı fiyatına ulaşma avantajı sağladı.

- Özel markalı ürünler nerelerde satılıyor?

Yüksek indirim marketleri başta olmak üzere ulusal zincir marketlerde bulunabileceği gibi bazı yerel zincir marketlerde özel markalı ürünlere rastlayabilirsiniz.

- Hangi firmalar üretiyor?

Özel markalı ürünlerin her biri sektörünün önde gelen üreticileri tarafından üretiliyor. Standartlara uygun üretim yapan bu firmaları zincir marketler de düzenli olarak denetliyor. Özel markalı ürünlerin arkasına baktığınızda etiketinde hangi firma tarafından üretildiğini görebilirsiniz.

- Özel markalı ürünler neden ucuz?

Fiyatı belirleyen unsurların içerisinde; o ürünle ilgili ne kadar reklam yapıldığı, ürünün hangi ambalaja sahip olduğu, ürünün market rafına gelene kadar kaç tüccarın elinden geçtiği, marketin personel gideri, kira gideri gibi tüm faktörler doğal olarak biz tüketicilere yansır. Bir özel markalı üründe bu giderler ya hiç yok ya da mümkün olan en az seviyede olur.

- Özel markalı ürünlerin genel fiyat dengesi üzerindeki etkisi nasıl ölçülüyor ve bu etki Türkiye'de hangi düzeylerde bulunuyor?

Yapılan ölçümlemelere göre A Marka bir ürünü 100 lira kabul ettiğimizde özel markalı ürün ortalama 60 lira seviyesinde. Tabii burada sadece ortalama fiyat paritesini değerlendirmek yetersiz olacaktır. Özel markalı ürünlerdeki fiyat odaklı rekabet, markalı ürünlerin fiyat yükseltmelerine de engel olarak enflasyonu dizginleyen bir rol üstlenmektedir.

- Özel markalı ürünler ne kadar güvenilir?

Tüketici özel markalı ürünleri gönül rahatlığıyla satın alabilir. Bu ürünleri üretenler de satanlar da sektörünün en büyüklerinden oluşuyor. Perakendeci kendi markası olduğu için üretici ise ürünün arka etiketinde adı yazdığı için üzerine titriyor.

Kalite konusunda firmalarımız gerçekten de çok iyi noktadalar. Özel markalı ürünler her biri sektörün en büyük firmaları tarafından standartlara uygun olarak üretiliyor. Üstelik marketler de üreticileri çok sıkı bir şekilde denetliyor. Perakende sektöründe özel markalı ürünlerin ağırlığının giderek artacağını söyleyebiliriz. Trendler de bunu gösteriyor.

Ayrıca özel markalı ürünleri tüm marketlerin ‘koşulsuz iade’ garantileri var ve bir ürünü sadece ve sadece ‘beğenmedim’ diyerek bile iade edebiliyorsunuz.

- Ne kadar tüketiliyor?

Gelişmiş dünya ülkelerinde tüketim oranları oldukça yüksek. Ülkemiz sektörde nispeten yeni sayılacağı için henüz Avrupa ortalamasına yaklaşmış olmasa da bugün ülkemizde satılan her beş üründen biri özel markalı ürünlerden oluşuyor.

- En çok hangi ürünler satılıyor?

Özer: Süt ürünleri, temizlik ürünleri ve kağıt ürünler çok yüksek satış rakamlarına sahip. Hatta bazı kategorilerde uzak ara lider konumda olan özel markalı ürünler bulunuyor.

- Özel markalı ürünler pazarı neden hızlı büyüyor?

İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar tüketiciyi hayat standartlarında değişiklik yapmadan ihtiyaçlarını daha ekonomik yollardan gidermeye itti. Bu da doğal olarak market alışverişlerinde özel markalı ürünlere olan talebi arttırdı.

- Özel markalı ürünlerin Türkiye'de yüzde 19.9 olan pazar payının önümüzdeki dönemde nasıl bir gelişmesi bekleniyor?

Özel markalı ürünler sektörü 2018 yılında yüzde 70 büyüyerek 50 milyar liralık bir hacme ulaştı ve bu büyümenin 2019 yılında da devam etmesini bekliyoruz. Özel markalı ürünlerle yeni tanışan ve ürün/fiyat dengesinden çok memnun kalan bir kesim de var. Dolayısıyla büyümenin devam etmesi kaçınılmaz.

- Özel markalı ürünlerin Türkiye'deki pazar payının Almanya ve daha sonra İngiltere düzeylerine ne kadarlık bir sürede yükselebilir?

Avrupa ülkelerinin özel markalı ürünlerle tanışıklığı bizden çok daha eski... Ülkemizdekine nazaran daha oturmuş bir pazar söz konusu. Şu an Avrupa’da sektörün yüzde 50’ye yakın bir pazar payı var. Biz daha yolun çok başındayız ancak Avrupa’ya oranla daha hızlı büyüyoruz. Dolayısıyla yüzde 50’leri görmek için yolumuz uzun gibi gözükse de mesafeyi hızlı kapatacağımızı öngörüyoruz. Sektörün büyüme rakamlarını ve gelişim hızını göz önüne alarak önümüzdeki beş yılda Avrupa ortalamasını yakalarız diye düşünüyoruz.

Özel Markalı Ürünler (Private Label) sektöründen öne çıkan başlıklar:

- Satılan her beş üründen biri market markalı. Son rakamlara göre ülkemizde market alışverişinde harcanan beş liranın bir lirası özel markalı ürün için veriliyor, Avrupa’da bu rakam üçte bir seviyesinde.

- Tüketicinin özel markalı ürünlere duyduğu güvenin artması ve yeni bir ürünü denemeye karşı daha istekli oluşu perakende sektörünün cirosunda özel markalı ürünlerin payını artırıyor.

- Nielsen verilerine göre tüketicinin fiyat farkındalığı geçtiğimiz yıl yüzde 69 seviyesinden yüzde 91 seviyesine çıktı. Artık bir ürünü fiyatını sorgulamadan satın almayan bir müşteri kitlesi var

- Türkiye’deki modern kanal mağaza sayısı son 10 yılda üç katına çıktı ve 10 bin 152 seviyesinden 30 bin 640’a yükseldi. 400 metrekarenin altındaki mağaza büyüklükleri ile indirim marketlerinin sadece son iki yılda mağaza sayılarını yüzde 34 artırmaları özel markalı ürünler pazarının büyümesinde en büyük rolü oynadı.

- 2008 yılında indirim marketleri yüzde 36, zincir marketler yüzde 9.0 ve yerel marketler yüzde 6.0 büyüdü.

- Market alışverişinde e-ticaret dünyada yüzde 8.0, Çin’de yüzde 10, Türkiye’de ise yüzde 2.0 seviyesinde

- Özel markalı ürünlerin toplam süpermarket pazarının cirosundaki payı Avrupa’da yüzde 18 ile yüzde 42 arasında değişirken ortalama yüzde 31.5 olarak ölçülüyor. Türkiye’de ise bu oran (alkol ve sigara hariç) yüzde 19.9’a ulaşmış durumda.

- Avrupa’daki rakamlarla kıyaslandığında özel markalı ürünler sektörünün ülkemizde gideceği çok yol var. Bu alanda önemli bir büyüme fırsatı bulunuyor.

- 2017 yılını 30 milyar lira ciro ile kapatan özel markalı ürünler sektörü, 2018 yılında cirosunu yüzde 70 artırarak 50 milyar lira büyüklüğe ulaştı.

- Özel markalı ürünler hızlı tüketim ürünleri sektörünün üzerinde büyüyor. Nielsen Perakende Paneli verilerine göre toplam paketli Hızlı Tüketim Ürünleri pazarı (PHTÜ), 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 bir ciro büyümesi kaydetti. Sigara ve alkol hariç bakıldığında büyüme yüzde 20 olurken bunun yüzde 18’lik kısmı fiyat değişiminden, yüzde 1.0’lik kısmı ise hacim büyümesinden kaynaklandı.

- Aynı dönemde private label sektörünün cirosu yüzde 70 arttı. - Nielsen rakamları, perakende de küçük formatlar ve parfümerilerin en hızlı büyüyen kanallar olduğunu ortaya koydu. Dünyada ve Türkiye’de perakende sektöründe kendini gösteren küçük süper marketler ve parfümerilerdeki büyüme trendi de 2018 yılında özel markalı ürünler cirosundaki artışı olumlu etkiledi.

- 2019 yılında da özel markalı ürünler sektörünün en az yüzde 50’ye yakın bir büyüme göstererek her 100 liralık market alışverişinin 30 lirasının bu ürünlerden oluşması bekleniyor. (Fotoğraflı)