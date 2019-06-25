Quick Sigorta'ya Avrupa'dan ödül

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta, Avrupa Finansal Yönetim Derneği’nin (EFMA) düzenlediği "Sigortacılıkta İnovasyon" konulu yarışmada bronz ödüle layık görüldü.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından EFMA’nın Accenture ile birlikte beş kıtada sigorta şirketlerine yönelik düzenlediği yarışmada, geliştirilen en yenilikçi dağıtım ve pazarlama organizasyonları ödüllendirildi.

54 ülkeden, 287 şirket ve 395 projenin katıldığı organizasyonun "Sigortacılık Ekosistemi" dalında finale aday gösterilen dokuz şirket arasında Quick Sigorta da yer aldı.

Ödül töreninde; Almanya’dan AXA Sigorta birinci, İspanya’dan Mapfre Sigorta ikinci olurken, üçüncülük ödülünün sahibi QWORLD Dijital Ekosistem projesiyle Quick Sigorta oldu. Şirket, bu yarışmada ödül alan ilk Türk şirket oldu.

Quick Sigorta, finalde Generali Çin, AIG Singapur, Allianz Fransa, Axa Almanya, Green Delta Insurance Bangladeş, Mapfre Verti Seguros İspanya, The Honk Kong Federation of Insurers Honk Kong ve Mecubro Arjantin ile yarışmıştı.