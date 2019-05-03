"Ramazanda kırmızı ete zam yapmayacağız"

AYŞE YILDIZ - Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, "Ramazanda ete zam yapılmayacak çünkü fiyatlar sabitlendi. Spekülatörlük yapmasınlar, etimiz de çok tavuğumuz da. Vatandaşımız kasaba girmekten korkmasın, ramazanda kırmızı et yesin." dedi.

Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda halkın yanında olduklarını ifade etti.

Kırmızı et fiyatının sürekli gündemde tutulduğunu belirten Yardımcı, "Sanki Türkiye ekonomisini kırmızı et belirliyor, yok öyle bir şey. Belirli zamanlarda et fiyatı düşer, belirli zamanlarda çıkar. Sezonu vardır. Tavuk yazın piknik zamanında yükselir, kışın düşer. Periyodik yükselmeler olabiliyor ama aşırıya kaçılırsa bunun karşısındayız." diye konuştu.

"Vatandaş kasaba giderken tedirgin olmasın." ifadesini kullanan Yardımcı, şöyle devam etti:

"Ramazanda ete zam yapılmayacak çünkü fiyatlar sabitlendi. Spekülatörlük yapmasınlar, etimiz de çok tavuğumuz da. Vatandaşımız kasaba girmekten korkmasın, ramazanda kırmızı et yesin."

Yardımcı, ette KDV'nin sıfırlanması halinde fiyatlarda 5 lira indirim yapabileceklerini dile getirdi.