FİNANS

Seramiksan'dan yaz bahçeleri ve teraslar için özel tasarımlar

FİNANS HABERLERİ  | 21.04.2019 12:58 | Son Güncelleme

Şirket, yaz bahçeleri ve teraslar için özel andezit ve grit serileri tasarladı

İSTANBUL (AA) - Seramiksan, yaz günlerinde en çok zaman geçirilen balkon, bahçe ve teraslar için özel tasarım ürünler hazırladı.

Seramiksan'ın açıklamasına göre, şirketin, yaz bahçeleri ve teraslar için özel tasarladığı andezit ve grit seriler, gün boyu vakit geçirilecek yaşam alanları oluşturuyor.

Çakıl taşının dayanıklılığı ve estetiğini dış mekanlara taşıyan grit serisi, taşın dokusunu geometrik formda sunuyor. Seri, beyaz ve griden oluşan natürel renk seçeneği ile sunuluyor.

Andezit serisi ise nostaljik Arnavut kaldırımı görünümünü, rölyef dokusu ile buluşturuyor. Antrasit ve gri renk alternatifi sunan seri, bahçe ve verandalarda sade ve dinlendirici mekanlar vadediyor.

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