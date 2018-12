TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

------------------------------------------------------------------------------------------------

TÜRKİYE

12/12 Dış ticaret endeksleri 10:00

DÜNYA

12 ARALIK ÇARŞAMBA TSİ

JAPONYA 02:50 ÜFE YoY

JAPONYA 02:50 ÜFE MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY

EURO BÖLGESİ 13:00 Sanayi Üretimi MoM

EURO BÖLGESİ 13:00 Sanayi Üretimi YoY

ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları

ABD 16:30 TÜFE MoM

ABD 16:30 Çekirdek TÜFE MoM

ABD 16:30 TÜFE YoY

ABD 16:30 Çekirdek TÜFE YoY

ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep