FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 09:24 | Son Güncelleme

------------------------------------------------------------------------------------------------ TÜRKİYE 12/12 Dış ticaret endeksleri    10:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                             --------------------------------------------------------------------------------------------- 12 ARALIK ÇARŞAMBA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                 02:50 ÜFE YoY  JAPONYA                                 02:50 ÜFE MoM  JAPONYA                                 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM  JAPONYA                                 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY  EURO BÖLGESİ                     13:00 Sanayi Üretimi MoM  EURO BÖLGESİ                     13:00 Sanayi Üretimi YoY  ABD                                         15:00 MBA Mortgage Başvuruları  ABD                                         16:30 TÜFE MoM  ABD                                         16:30 Çekirdek TÜFE MoM  ABD                                         16:30 TÜFE YoY  ABD                                         16:30 Çekirdek TÜFE YoY  ABD                                         18:30 DOE U.S.

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TÜRKİYE

12/12 Dış ticaret endeksleri 10:00

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DÜNYA

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12 ARALIK ÇARŞAMBA TSİ

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JAPONYA 02:50 ÜFE YoY
JAPONYA 02:50 ÜFE MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri MoM
JAPONYA 02:50 Çekirdek Makine Siparişleri YoY
EURO BÖLGESİ 13:00 Sanayi Üretimi MoM
EURO BÖLGESİ 13:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 16:30 TÜFE MoM
ABD 16:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 16:30 TÜFE YoY
ABD 16:30 Çekirdek TÜFE YoY
ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep

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13 ARALIK PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 10:00 TÜFE MoM
ALMANYA 10:00 TÜFE YoY
FRANSA 10:45 TÜFE MoM
ALMANYA 10:45 TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Gösterge Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Marjinal Faiz Oranı
EURO BÖLGESİ 15:45 ECB Mevduat Faiz Oranı
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden Başvurular
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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14 ARALIK CUMA TSİ

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JAPONYA 03:30 İmalat PMI
ÇİN 05:00 Perakende Satışlar YoY
ÇİN 05:00 Sanayi Üretimi YoY
JAPONYA 07:30 Kapasite Kullanımı MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi MoM
JAPONYA 07:30 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 11:15 İmalat PMI
FRANSA 11:15 Servis PMI
FRANSA 11:15 Bileşik PMI
ALMANYA 11:30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:30 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:30 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:30 Bileşik PMI
ALMANYA 11:30 Servis PMI
ALMANYA 11:30 Bileşik PMI
ABD 16:30 Perakende Satışlar MoM
ABD 17:15 Sanayi Üretimi MoM
ABD 17:15 Kapasite Kullanımı
ABD 17:15 İmalat Üretimi
ABD 17:45 İmalat PMI
ABD 17:45 Servis PMI
ABD 18:00 İş Stokları

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