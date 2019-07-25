Veteriner hekimlerden hayvan ithalatına ilişkin öneri

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının bir an önce kasaplık ve besilik canlı hayvan ithalatında yurt dışına gönderilen ve resmi veteriner hekimlerden teşkil edilen 'seçim heyeti' uygulamasına yeniden dönmesi gerektiğini belirtti.

Eroğlu, İspanya'dan sahte belgelerle ithal edildiği belirlenen hayvanlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hayvan ithalatında halk sağlığı ve hayvan sağlığının korunması açısından tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çok sıkı veteriner kontrol önlemlerinin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının 26 Nisan 2018'den önce yürürlükte olan tebliğiyle ithal edilecek hayvanların veteriner kontrollerinin, bakanlıkça görevlendirilen resmi seçim heyetlerince ihracatçı ülkelerde, çiftliklerde ve toplama istasyonlarında yapıldığını hatırlatan Eroğlu, ilgili belgelerin de tanzim edilerek onaylandığını ve seçim listeleriyle tutanakların veteriner sağlık sertifikalarına eklendiğini aktardı.

Eroğlu, söz konusu işlemin hem sağlıklı, hem de genetik vasfı yüksek hayvanların seçimi açısından önemine işaret ederek, şunları kaydetti: