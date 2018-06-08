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2018 yılında Türkiye’de en az yakıt tüketen araçların listesi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

2018 yılında en az yakıt tüketen araçların listesi belirlendi. Araç satın almak isteyen kişilerin bir numaralı tercih nedeni olan yakıt tüketimi, otomobil üreticilerinin de bu yönde araç üretmelerine neden oldu. İşte 2018 yılında satışa sunulan ve en az yakıt tüketimine sahip otomobil markaları…

Türkiye'de en az yakıt tüketen araç listesine bakıldığın en çok satılan araçlar listesindeki araçların bulunduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Bu araçlar yakıtı kokluyor

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9. BMW 116d

9. BMW 116d
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.8 lt /100 ile kilometre başına 20 kuruş harcıyor.
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8. Renault Megane 1.5 ENERGY dCi (90 hp)

8. Renault Megane 1.5 ENERGY dCi (90 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.8 lt /100 ile kilometre başına 20 kuruş harcıyor.
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7. Cooper D 1.5 Steptronic (116 hp)

7. Cooper D 1.5 Steptronic (116 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.7 lt /100 ile kilometre başına 20 kuruş harcıyor.
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6. Peugeot yeni 308 1.6 HDi (92 hp)

6. Peugeot yeni 308 1.6 HDi (92 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.6lt/100 ile kilometre başına 19 kuruş harcıyor.
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5. Dacia Logan MCV 1.5 dCi Start&Stop (90 hp

5. Dacia Logan MCV 1.5 dCi Start&Stop (90 hp
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.5 lt /100 ile kilometre başına 19 kuruş harcıyor.
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4. Nissan Pulsar 1.5 dCi (110 hp)

4. Nissan Pulsar 1.5 dCi (110 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.6lt/100 ile kilometre başına 19 kuruş harcıyor.
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3. Citroen yeni C3 1.6 BlueHDI (75 hp)

3. Citroen yeni C3 1.6 BlueHDI (75 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.6 lt /100 ile kilometre başına 19 kuruş harcıyor.
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2. Dacia yeni Sandero 1.5 Dci Start&Stop (90 hp)

2. Dacia yeni Sandero 1.5 Dci Start&Stop (90 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.5 lt /100 ile kilometre başına 19 kuruş harcıyor.
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1. Peugeot 208 1.6 BlueHDi STOP&START Otomatik (100 hp)

1. Peugeot 208 1.6 BlueHDi STOP&START Otomatik (100 hp)
Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.1lt/100 ile kilometre başına 16 kuruş harcıyor.
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Anahtar Kelimeler:
otomobil yakıt

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